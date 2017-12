(pso) - Henri Wagner, managing partner de Allen & Overy Luxembourg, et Marc Feider, senior partner, passeront la main au 1er mai prochain, selon des informations du «Luxemburger Wort» confirmées par l'étude de l'avenue Kennedy. Frank Mausen et Patrick Mischo prendront alors la tête du prestigieux cabinet d'avocats où une page se tourne.





L'entité luxembourgeoise de la firme du Magic circle britannique est née «indépendante» en 1990. Elle avait été fondée par quatre avocats luxembourgeois. Outre MM. Wagner (52 ans) et Feider (59 ans), figuraient Paul Beghin (décédé en 2004) et Carlos Zeyen parmi les associés fondateurs. Le cabinet a vite rejoint, en 1993, le cabinet belgo-néerlandais Loeff Claeys & Verbeke. Puis, suite à un rapprochement avorté entre ledit cabinet, les Français de Gide Loyrette Nouel et la firme Allen-Overy, la structure luxembourgeoise a finalement rejoint les Britanniques qui comptaient 21 bureaux. C'était en 2000. Le cabinet comptait alors une trentaine d'avocats à Luxembourg.





Allen & Overy Luxembourg emploie aujourd'hui 142 personnes. Il compte parmi les principaux cabinets de la place. L'étude a réalisé 51 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 (avril 2016-mai 2017), contre 48 lors de l'exercice précédent. Le cabinet déménagera dans le complexe Infinity, en bas de l'avenue Kennedy, en 2019.