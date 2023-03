Bis 12. April wird auf den Lagerflächen der Discounter-Filiale in Beggen ehemalige Aktionsware aus Überbeständen verkauft.

Erstmalig in Luxemburg

Aldi startet Sonderverkauf von Restposten

Bis 12. April wird auf den Lagerflächen der Discounter-Filiale in Beggen ehemalige Aktionsware aus Überbeständen verkauft.

(he) - Jede Woche neue Angebote, da sammelt sich einiges an, was nicht verkauft werden konnte: Ruhesessel, Rasenmäher, Feuerschalen und vieles mehr. Um auch diese Restposten loszuwerden, hat der Discounter Aldi Nord in Luxemburg laut lokalen Medien seine erste temporäre Outlet-Aktion gestartet.

Bis zum 12. April werden auf dem Gelände der Filiale in Beggen die Überbestände der insgesamt 18 luxemburgischen Aldi-Filialen verkauft. In anderen Ländern, wie beispielsweise auch in Deutschland, gab es solche Aktionen in der Vergangenheit schon des Öfteren. Für Luxemburg ist es eine Premiere.

"Jetzt 70 Prozent günstiger": Wie Händler mit Rabatten tricksen Bei Angaben zu reduzierten Preisen müssen sich Händler an bestimmte Regeln halten. Nur tun sie das nicht immer.

Die Überbestände bei den sogenannten Non-Food-Waren sind für den Handel in jüngster Zeit zu einem generellen Problem geworden. Grund dafür sind zum einen Verzögerungen in den Lieferketten, wodurch die Terminplanung bei den Aktionstagen erschwert wird. Darüber hinaus sorgen die infolge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten dafür, dass die Konsumfreude insgesamt getrübt ist. Für die Handelsunternehmen bedeutet das, dass sie teilweise auf enormen, nicht losgewordenen Lagerbeständen sitzen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.