Milliardenübernahme

ALD Automotive will Leasing-Konkurrenten Leaseplan schlucken

ALD Automotive, der Platzhirsch auf dem Luxemburger Leasing-Markt, bietet 4,9 Milliarden Euro für Leaseplan.

(dpa/ ThK) - Die französische Bank Société Générale stellt ihr Geschäft rund um Fahrzeugleasing und Flottenmanagement mit einer Milliardenübernahme neu auf. Der zum Konzern gehörende Fuhrparkmanager ALD Automotive, der in Luxemburg einen Marktanteil von über 30 Prozent hat, wolle den niederländischen Konkurrenten Leaseplan für 4,9 Milliarden Euro übernehmen, teilte das Institut am Donnerstag mit.

Verkäufer sei ein vom Finanzinvestor TDR Capital angeführtes Konsortium. Leaseplan war bis zum Verkauf 2016 eine Beteiligung des Volkswagen-Konzerns. Der Preis für die Übernahme werde zum Teil in Aktien bezahlt, hieß es von den Franzosen. Société Générale wird nach der Transaktion etwas mehr als die Hälfte der Anteile des fusionierten Leasinganbieters halten, der dann zusammengenommen 3,5 Millionen Fahrzeuge verwaltet.

ALD übernimmt Aktivitäten von Autolux Das operative Leasinggeschäft der zur Rodenbourg-Gruppe gehörenden Firma Autolux wird künftig von ALD Automotive Luxemburg geführt - alle Rechte und Pflichten bestehender Mietverträge sind inbegriffen.

Zuletzt hielt die Bank knapp 80 Prozent an ALD. Société Générale hatte das Unternehmen 2001 gekauft und 2017 an die Börse gebracht. Der Börsenwert von ALD lag zuletzt bei rund 5,3 Milliarden Euro. In Luxemburg ist ALD Automotive seit etwa 30 Jahren aktiv und beschäftigt hier ungefähr 80 Mitarbeiter.

Trotz der Pandemie lief das Geschäft zuletzt gut für das Unternehmen. ALD verzeichnete insgesamt im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 509,8 Millionen Euro nach 564,2 Millionen im Vorjahr, ein Minus von 9,6 Prozent. Auch Leaseplan ist im Luxemburger Markt mit 9.000 Fahrzeugen vertreten. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 einen Überschuss von 486 Millionen Euro.