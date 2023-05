Das Leasing-Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter im Großherzogtum. Mit der Übernahme entsteht einer der weltweit größten Anbieter.

Flottenmanagement

ALD Automotive schließt die Übernahme von LeasePlan ab

Das Leasing-Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter im Großherzogtum. Mit der Übernahme entsteht einer der weltweit größten Anbieter.

(ThK) – Auf dem Leasingmarkt für Automobile entsteht ein neues Schwergewicht. ALD Automotive gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass es die Übernahme von 100 Prozent des Kapitals von LeasePlan, einem Anbieter von Flottenmanagement und Mobilitätdienstleistungen, abgeschlossen hat.

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen musste sich die Gruppe allerdings vom Luxemburger Teil von LeasePlan trennen. Dieser wird an Leasys, ein Joint Venture zwischen Crédit Agricole Consumer Finance und Stellantis, verkauft. Demnach wird in Luxemburg nur ALD Automotive Teil der neuen Gruppe sein.

„Bündelung der Kräfte“

Sobald der Verkauf an Leasys abgeschlossen ist, werde LeasePlan in Luxemburg möglicherweise seinen Namen ändern, schreibt das Unternehmen. Weltweit kommt die neue Gruppe auf eine Gesamtflotte von 3,31 Millionen Fahrzeugen. „Durch die Bündelung ihrer Kräfte werden ALD Automotive und LeasePlan den Weg zur CO₂-Neutralität weisen und die digitale Transformation des Marktes weiterhin gestalten“, so das Unternehmen. Das Unternehmen hat weltweit 15.700 Mitarbeiter.

ALD übernimmt Aktivitäten von Autolux Das operative Leasinggeschäft der zur Rodenbourg-Gruppe gehörenden Firma Autolux wird künftig von ALD Automotive Luxemburg geführt - alle Rechte und Pflichten bestehender Mietverträge sind inbegriffen.

Dominique Roger soll weiter die Geschicke der Luxemburger Niederlassung leiten. Im Großherzogtum beschäftigt das Unternehmen 130 Mitarbeiter und managt fast 19.000 Fahrzeuge.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.