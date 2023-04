Anteilseigner fordert mehr Tempo beim Klimawandel - von Teilen seines Tankstellennetz trennt sich der Energiemulti.

Klimaziele

Aktionäre machen Druck auf TotalEnergies

Anteilseigner fordert mehr Tempo beim Klimawandel - von Teilen seines Tankstellennetz trennt sich der Energiemulti.

(AFP/MeM) - Eine Koalition von Investoren plant, bei der Hauptversammlung des Energiekonzerns TotalEnergies im Mai einen Antrag einzureichen, um das Unternehmen dazu zu bringen, seine Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu forcieren. „Es liegt im Interesse des Unternehmens, die Chancen der Energiewende zu nutzen“, sagen die 17 Investoren, die zusammen 1,1 Billionen US-Dollar verwalten und 1,5 Prozent des Unternehmens besitzen. Zu ihnen gehören La Banque Postale, Edmond de Rothschild und La Financière de l'Echiquier.

Im März hat TotalEnergies Teile seines europäischen Tankstellennetzes, darunter Luxemburg, an das kanadische Lebensmittelunternehmen Couche-Tard verkauft. In Belgien und Luxemburg werden sich TotalEnergies und Couche-Tard in einem Joint Venture von 40 Prozent (TotalEnergies) und 60 Prozent (Couche-Tard) zusammenschließen, das 619 Tankstellen betreiben wird. In Deutschland und den Niederlanden wird TotalEnergies seine gesamten Tankstellennetze an Couche-Tard verkaufen, das sind 1.198 Stationen in Deutschland und 392 in den Niederlanden. TotalEnergies will sich auf die Entwicklung der neuen Mobilität (elektrisch und Wasserstoff) in diesen Ländern konzentrieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.