Von Birgit Voigt

Am Freitag vor einer Woche zog ­jemand in Abu Dhabi den Stecker. Fluggesellschaft Etihad, seit 2011 wichtigster Aktionär und Geldgeber von Air Berlin, wollte keine weiteren 50 Mio.€ in die deutsche Beteiligung buttern. Allein in den letzten 18 Monaten hatten die Araber 650 Mio. überwiesen. Im Frühling hatten sie zwar noch versprochen, bis Ende 2018 zu finanzieren. Jetzt war plötzlich Schluss.

Am Dienstag stellte die zweitgrößte Airline Deutschlands Insolvenzantrag. Ein Überbrückungskredit der deutschen Regierung verhindert ein Grounding à la Swissair. Für kurze Zeit fliegen die 140 Air-Berlin-Maschinen noch. Länger als acht Wochen dürfte das Endspiel aber nicht mehr dauern, prognostizieren verschiedene Branchenkenner. Für mehr werden die eingeschossenen 150 Mio.€ kaum reichen, denn die Buchungseingänge dürften nun schnell zurückgehen und damit der wichtigste Einnahmestrom abreißen.



Begehrte Billigfirma Niki

Um die Filetstücke von Air Berlin ist der Kampf voll entbrannt. Die Lufthansa (LH) will ihre starke Stellung mit 50% Marktanteil in Deutschland absichern. Mehr oder weniger inoffiziell bestätigen Lufthansa-Manager, 90 Flugzeuge übernehmen zu wollen. Ein Insider sagt dazu der «NZZ am Sonntag», dies sei die «Wunschliste». 38 Flugzeuge mitsamt Crews hat sich die Gruppe schon im Frühjahr in einem Leasing-Deal gesichert. Gern nähme der Platzhirsch nun noch die 17 Langstreckenflugzeuge, um die Low-Cost-Tochter Eurowings aufzurüsten. Scharf ist Lufthansa auch auf die Fluggesellschaft Niki, die zum Konglomerat Air Berlin gehört, aber nicht im Insolvenzverfahren steckt. Die Airline betreibt 30 Maschinen, mit einer Anstellungsstruktur, wie man sie eher von Ryanair kennt. Die Crews sind über Leihfirmen zu Tiefstlöhnen angestellt. «Niki hat eine Kostenstruktur, die sich mit führenden Low-Cost-Airlines messen kann», sagt Björn Maul, Luftfahrtexperte beim Unternehmensberater Oliver Wyman.

Ob die Lufthansa alle «Wünsche» erfüllt bekommt, ist allerdings fraglich. Im deutschen Politbetrieb mehren sich die Stimmen, die mehrere Interessenten berücksichtigen wollen. Ein Monopol der Lufthansa wünscht sich niemand. Das weiss auch Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann. Er muss – unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters – den Rampenverkauf organisieren. Er kann dabei aber nicht die finanziellen Interessen von Gläubigern außer acht lassen. Ein Drahtseilakt.

Niki zumindest hat es auch dem britischen Wettbewerber Easy Jet angetan, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten. Easy Jet äußert sich nicht zu «Gerüchten». Auch die zum Reisekonzern Thomas Cook gehörende Airline Condor ist an kleineren Teilen interessiert. Selbst der Serienkäufer maroder Regional-Airlines, Hans Rudolf Wöhrl, hat sich in die Schlacht geworfen. Er biete für die gesamte Air Berlin, liess er am Freitag verlauten. Trotz dem vielfachen Interesse steht die ­Zukunft vieler der 8000 Mitarbeiter in den Sternen. Die ernsthaften Käufer sind an Flugzeugen, Crews und Strecken interessiert. Die gesamte Air-Berlin-Organisation am Boden mit rund 1000 Leuten ist bei ihnen überflüssig. Winkelmann hat wenig Werthaltiges zu verkaufen. Die Flugzeuge sind geleast. Er betont zwar den Wert der Slots, die Air Berlin habe, und schürt die Hoffnung, viele Angestellte könnten nahtlos in neue Jobs wechseln.

Doch das ist Wunschdenken. Gemäß Peter Dellenbach, Direktor von Slotcoordination Switzerland, gelten für Europa (bis auf Großbritannien) die gleichen verbindlichen Regeln. «Eine Airline kann ihre Slot-Rechte nicht separat verkaufen. Sie werden von Koordinationsstellen zugeteilt und sind an die Betriebsbewilligung der Airline gebunden. Stellt sie den Betrieb ein, fallen die Slots zurück an die Koordinationsstelle.»



Vollübernahme wäre Wahnsinn

Die Übernahme der ganzen Air Berlin wäre ­betriebswirtschaftlicher Wahnsinn, weil das Gesetz dies als «Betriebsfortführung» wertet. Der Käufer müsste Flotte und Personal zu bestehenden Bedingungen sowie die Schulden in Höhe von rund 1,5 Mrd.€ übernehmen. Ein Lufthansa-Insider sagt, der Konzern werde auf keinen Fall einen Betriebsübergang für den Flugbetrieb der Air Berlin anstreben. Stattdessen werde man Flugzeug für Flugzeug mit den Leasinggebern verhandeln. «Warum sollten wir Maschinen zu den miserablen Leasingkonditionen der Air Berlin übernehmen?» Ob Bieter Wöhrl die Last schultern könnte und wollte, darf stark bezweifelt werden.

Wahrscheinlicher ist der Verkauf von Teilen an verschiedene Wettbewerber. Die Frage ist, wie groß die einzelnen Portionen werden. Selbst wenn Lufthansa breit zum Zug kommt, erwartet Björn Maul verschärften Wettbewerb in Deutschland. «In praktisch allen großen Märkten Europas müssen die Heimcarrier auf den Kurzstrecken gegen die Easy Jet oder Ryan­air ankämpfen. Nur in Deutschland haben die beiden Lowcoster bisher wenig attackiert. Air Berlin hat wie ein Puffer gewirkt.» Jetzt sei dieser Puffer weg. Dazu komme, dass die beiden Lowcoster noch über Jahre zusätzliche Flugzeuge bestellt haben und dafür interessante Märkte suchen. «Die zwei werden an deutschen Flughäfen begrüsst werden, weil jeder froh ist um den Wettbewerb.»

Easy Jet hat in Zürich gezeigt, dass sich die Airline trotz dominanter Swiss etablieren kann. Die Briten, die in Basel und Genf die Führung haben mit je 57 und 78 Zielen, bieten in Zürich inzwischen 9 Destinationen an. Zu den frei werdenden Slots in Zürich schreibt Easy Jet: «Wir (...) haben diesen Standort stets als attraktives Ziel für unsere europäischen Basen betrachtet.»



Von den Kartellbehörden erhalten die Kaufinteressenten zurzeit keine Leitlinien. Ryanair hat zwar bei der europäischen und bei der deutschen Wettbewerbsbehörde Beschwerde gegen Lufthansa eingereicht. Doch die hat in Bezug auf die laufenden Verkaufsverhandlungen keine aufschiebende Wirkung.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“