Der Insolvenzverwalter von Air Berlin will die in Luxemburg ansässige Clearstream auf Zahlung von 497,8 Millionen Euro verklagen.

Air Berlin

Klage gegen Clearstream eingereicht

Der Insolvenzverwalter von Air Berlin will die Deutsche Börse-Tochter Clearstream auf Zahlung von 497,8 Millionen Euro verklagen. Die Klage sollte noch am Freitag beim Landgericht Frankfurt eingereicht werden, teilte die insolvente Fluggesellschaft am Freitag mit.



In einer Mitteilung des Insolvenzverwalters heißt es, die Clearstream Banking AG sei „als Aktionärin der Stammaktien der Air Berlin PLC im Aktionärsregister der Air Berlin PLC in Großbritannien eingetragen“. Die Clearstream halte diese Aktien „für die Anleger, die Berechtigungen an den Aktien der Air Berlin PLC erworben haben und in Wertpapierdepots“.

Die Fluggesellschaft Air Berlin hatte 2017 einen Insolvenzantrag gestellt. Foto: AFP

Nach Ansicht des Insolvenzverwalters ist Air Berlin PLC nach dem Brexit wegen ihres fortbestehenden Verwaltungssitzes in Deutschland nicht mehr als eine Auslandsgesellschaft in Form einer englischen Public Limited Company anerkannt, sondern ist in eine deutsche Gesellschaft bürgerlichen Rechts umzuqualifizieren. Daher sei Clearstream nun „persönlich haftende Gesellschafterin dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts“.

Mit der Klage beim Landgericht Frankfurt beabsichtigt der Insolvenzverwalter, die Zahlung der bereits zur Insolvenztabelle festgestellten Beträge geltend zu machen. Das Gericht sollte auch die Frage regeln, ob die Deutsche-Börse-Tochter zu weiteren Zahlungen an die Insolvenzgläubiger verpflichtet ist. Nach Schätzung des Insolvenzverwalters könnten sich diese weiteren Beträge auf eine Milliarde Euro belaufen.

Die Fluggesellschaft Air Berlin hatte 2017 einen Insolvenzantrag gestellt. Mit ihren rund 8.600 Beschäftigten schrieb sie seit Jahren Verluste und hielt sich hauptsächlich durch Finanzspritzen ihres Großaktionärs Etihad noch in der Luft.

Luxemburg ist der Hauptsitz von Clearstream, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Gruppe Deutsche Börse. Im Luxemburger Business- und Finanzzentrum Kirchberg arbeiten eigenen Angaben zufolge rund 1.000 Mitarbeiter, hauptsächlich im Bereich Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren (Nachhandel). Desweiteren ist in Luxemburg die Clearstream Services angesiedelt, die zusammen mit den Kollegen in anderen Lokationen die IT-Systeme der Gruppe entwickelt und betreibt.

