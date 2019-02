Der Versicherer AIG hat wegen des Brexit sein Geschäftszentrum für die EU nach Luxemburg verlagert.

AIG feiert neue Europazentrale

(MeM) - AIG Europe SA, Tochtergesellschaft der American International Group, hat am Mittwoch offiziell ihre Europazentrale in Luxemburg eröffnet. Das gab der Versicherer am Donnerstag bekannt. Das Unternehmen hatte vor geraumer Zeit die Errichtung ihrer EU-Zentrale als Folge des Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union bekanntgegeben.

An den offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten im Stadtteil Kirchberg nahmen Finanzminister Pierre Gramegna und eine Vielzahl von Ehrengästen, darunter Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter, teil. Die Geschäftsaktivitäten hat AIG Europe in Luxemburg bereits am 1. Dezember 2018 begonnen.



Finanzminister Gramegna sagte laut Mitteilung: "Luxemburg ist mit fast 90 Versicherungs- und über 200 Rückversicherungsgesellschaften aus der ganzen Welt ein Standort erster Wahl für internationale Versicherer wie AIG geworden.“ AIG Europe betreut die Versicherungsnehmer über in 18 EWR-Ländern und der Schweiz.