Wer viel fliegt, wird sie in der Tasche haben - die Rede ist von der „Miles & More“-Karte. Beim Vielfliegerprogramm stehen Änderungen an: Laut Luxair wird es künftig einfacher sein, den „Frequent Traveller“- oder „Senator“-Status zu erreichen.

Wirtschaft 3 Min.

Änderungen bei „Miles & More“: Laut Luxair gibt es mehr Vorteile

Mara BILO Wer viel fliegt, wird sie in der Tasche haben - die Rede ist von der „Miles & More“-Karte. Beim Vielfliegerprogramm stehen Änderungen an: Laut Luxair wird es künftig einfacher sein, den „Frequent Traveller“- oder „Senator“-Status zu erreichen.

Ledermöbel in der Lounge statt hartes Plastik am Gate, bevorzugtes Einsteigen oder Platz eins auf der Warteliste – wer viel fliegt, genießt Vorteile, weshalb das Meilensammeln beim Buchen von Flugtickets für viele schon zur Leidenschaft geworden ist. Zu den weltweit größten Vielfliegerprogrammen, dem auch die nationale Fluggesellschaft Luxair angeschlossen ist, gehört „Miles & More“. Nun hat diese eigenständige Gesellschaft und 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa Neuerungen angekündigt – versprochen wird „das einfachste Vielfliegerprogramm aller Zeiten“.

Kurz: Wenn treue Kunden weiter ihre Meilen sammeln können, ist der Vielfliegerstatus von dem 1. Januar 2021 an mit einer gewissen Punkteanzahl verbunden. „Wie viele Punkte bei einem Flug gesammelt werden können, wird nur noch von zwei Kriterien abhängen: von der Reiseklasse und ob es sich um einen kontinentalen oder interkontinentalen Flug handelt“, heißt es bei Miles & More. Der „Frequent Traveller“-Status beispielsweise wird mit 160 Punkten innerhalb eines Jahres erreicht – ein kontinentaler Flug in der Economy Class bringt fünf Punkte ein, ein interkontinentaler Flug 15. Demnach muss ein „Frequent Traveller“ pro Jahr entweder 32 Europaflüge oder elf interkontinentale Flüge buchen.

Luxair bietet Konkurrenz die Stirn 4,8 Millionen Passagiere 2020 am Findel erwartet – Geschäft von LuxairTours läuft gut – Rückgang bei Luftfracht.

Dazu wird auf die geflogene Fluggesellschaft geachtet, denn: Wer den Status „Frequent Traveller“ beziehungsweise „Senator“ haben will oder sogar Mitglied des „Honorary Circle“ werden möchte, muss künftig vor allem mit den engeren Partnerairlines von Lufthansa fliegen – gemeint sind neben Lufthansa Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings, Air Dolomiti, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines und Luxair. Bei diesen Gesellschaften werden nämlich sogenannte qualifizierende Punkte gesammelt. Für den „Frequent Traveller“-Status sind zwar 160 Punkte notwendig, aber 80 Punkte davon müssen „qualifizierend“ sein und dementsprechend auf Flügen der oben erwähnten Airlines erworben werden.

90 000 Kunden in Luxemburg

Luxair begrüßt die vorgesehenen Änderungen beim Vielfliegerprogramm. „Das ab 2021 geltende System ist viel klarer und transparenter“, verspricht Sales Managerin Janine Kewerkopf. „Wir sehen für unsere Kunden mehr Vorteile: Es wird künftig einfacher sein, den ,Frequent Traveller‘- oder ,Senator‘-Status zu erreichen.“ Ihren Berechnungen zufolge muss ein Vielflieger im derzeit geltenden Programm 30 Flugsegmente sammeln, um „Frequent Traveller“ zu sein – im neuen 32. Und wenn es bislang schwierig war, nur auf den von Luxair betriebenen Strecken den „Senator“-Status zu erreichen, so wird es mit den Programmänderungen einfacher sein, so Kewerkopf. Für den „Senator“-Status sind derzeit 100 000 Statusmeilen pro Jahr notwendig.

DAT übernimmt Saarbrücken-Berlin von Luxair Die derzeit von Luxair betriebene Flugverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin wird zum Ende des Jahres eingestellt - die dänische Airline DAT wird die Verbindung ab Anfang Januar 2020 übernehmen.

Weltweit sammeln etwa 30 Millionen Kunden Meilen im „Miles & More“-Programm – darunter mehr als 90 000 in Luxemburg, Tendenz steigend. „Jeden Monat kommen neue Kunden dazu“, so die Luxair-Vertreterin. Die begehrte Vielfliegerkarte kann hierzulande auch mit einer Kreditkarte der Spuerkeess verbunden werden, die es ermöglicht, durch Einkäufe weitere Meilen zu sammeln. „Bei jedem Bezahlen bringt Ihre Kreditkarte Ihnen automatisch eine Meilengutschrift“, heißt es bei der Bank.

Seit zehn Jahren beteiligt sich Luxair am Lufthansa-Programm „Miles & More“. „Grundsätzlich ist es interessant, mit einem Vielfliegerprogramm zu arbeiten, weil wir Kundentreue honorieren möchten“, sagt Janine Kewerkopf. Änderungen beim Vielfliegerprogramm werden von der Firma „Miles & More“ entschieden, die sie dann allen betroffenen Airlines vorstellt. „Bei bestimmten Neuerungen, die manche Airlines spezifisch betreffen, gibt es Verhandlungsspielraum“, erklärt die Luxair-Vertreterin. „Das bestehende Programm passt uns aber, wie es ist.“

Die Vielfliegerprogramme der größten Luftfahrtallianzen Die größten Vielfliegerprogramme der Luftfahrtallianzen sind die von Star Alliance, SkyTeam und OneworldAlliance. Kunden können Meilen für das Lufthansa-Programm „Miles & More“ bei Luxair, aber auch bei den 26 Mitgliedern der Star Alliance sammeln und einlösen; dazu gehören Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Thai Airways International, Turkish Airlines und United Airlines. SkyTeam führt die Programme ihrer 19 Mitglieder zusammen; dazu gehören Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern Airlines, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines und Xiamen Air. Ein bekanntes Vielfliegerprogramm ist das von Air France-KLM: „Flying Blue“. Auch die Oneworld Alliance führt die Vielfliegerprogramme ihrer 13 Mitglieder zusammen; dazu gehören American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines und SriLankan Airlines.