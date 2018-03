Der Sohn von Lakshmi Mittal wird zum "Präsidenten" der ArcelorMittal-Gruppe befördert und damit offiziell zur Nummer Zwei des Konzerns.

Aditya Mittal wird Nummer Zwei bei ArcelorMittal

Maxime Gillen

Aditya Mittal wird zum "Präsidenten" von ArcelorMittal und damit offiziell zur Nummer Zwei des Stahlgiganten, hinter seinem Vater Lakshmi Mittal. Dieser bleibt weiterhin Verwaltungsratsvorsitzender und Generaldirektor des Konzerns. Das verkündete das Unternehmen am Montagmorgen.



Aditya Mittal ist verheiratet und hat zwei Kinder. Foto: Wikimedia Commons

Aditya Mittal wird seine bisherigen Funktionen als Finanz-und Europachef von ArcelorMittal weiterhin ausführen.

Dies entspreche der wachsenden strategischen Rolle, die Aditya Mittal als Unterstützung für den Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor, Lakshmi Mittal, einnehme, heißt es in einem Schreiben.



Auch in seiner neuen Rolle als "Präsident" wird Aditya Mittal seinem Vater weiterhin Bericht erstatten.



Aditya Mittal trat 1997 in das Unternehmen seines Vaters ein. Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Wharton School in Pennsylvania, USA, ab.



2008 kürte der US-Nachrichtensender CNBC Aditya Mittal zum "European Business Leader of the Future" und 2011 belegte er Rang vier auf der Forbes Liste "40 under 40".