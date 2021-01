Im Jahresvergleich steigt die Arbeitslosigkeit in Luxemburg um 20,5 Prozent.

ADEM: Bald 20.000 Menschen in Luxemburg auf Arbeitssuche

Die Corona-Krise hinterlässt auch in der Arbeitswelt deutliche Spuren: Ende Dezember waren 19.918 Menschen bei der ADEM eingeschrieben. Das bedeutet im Jahresvergleich eine Steigerung um 3.386 Einheiten oder 20,5 Prozent. Daraus resultiert eine Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent.

Die Zahl der Menschen auf Jobsuche ist in den Monaten März und April coronabedingt sprunghaft angestiegen, hat sich aber in den Folgemonaten auf hohem Niveau stabilisiert. Die Quote schwankt seit Mitte 2020 zwischen 6,3 % und 6,4 %. Der Anstieg, so die ADEM resultiert eher aus der Tatsache, dass man weniger Menschen in den Arbeitsprozess integrieren konnte, als in höheren Einschreibungszahlen.

Im Dezember 2020 registrierte man mit 2.208 neuen Einschreibungen sogar einen leichten Rückgang im Jahresvergleich. Allerdings setzt sich der Trend zu weniger Einstellungen auch hier fort: Im letzten Monat des vergangenen Jahres wurden der ADEM 2.275 freie Stellen gemeldet, was einem Rückgang um ein Prozent im Vergleich zu Dezember 2019 darstellt.

Auf das ganze Jahr gesehen, registrierte man 2020 bei den Neueinschreibungen einen Rückgang um fünf Prozent, allerdings konnte man auch zwölf Prozent weniger Arbeitslose vermitteln.

Große Unterschiede nach Sparten

Zugpferde bei den freien Stellen sind nach wie vor der Bausektor (plus 38 %), das Gesundheitswesen (plus 11 %) oder die Finanzbranche (plus 9 %). Die großen Verlierer sind der Horeca-Bereich (minus 53 %), der Handel (minus 26 %) und das Transport- und Logistikwesen (minus 15 %)









