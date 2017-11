par Thierry Labro

Plus réservés que les Reimann, on ne trouve pas. Professeur d'économie à l'université de Ratisbonne et spécialiste des entreprises familiales, Arnold Weismann a abandonné l'idée de savoir où, entre Mannheim, Ludwigshafen et Heidelberg, habitent ces mystérieux neuf descendants d'une des familles les plus riches d'Allemagne.

Albert Reimann jr les a tous adoptés avant son décès en 1984 ...