In ganz Europa steigen die Preise für Diesel und Benzin. Doch in Luxemburg ist der Anstieg am stärksten.

Kraftstoffpreise

ACL fordert Finanzspritze für Autofahrer

In ganz Europa steigen die Preise für Diesel und Benzin. Doch in Luxemburg ist der Anstieg am stärksten.

(mab) - Kostete ein Liter Diesel letztes Jahr noch 1,047 Euro, so kostet er jetzt 1,418. Das entspricht einem Anstieg von 35,43 Prozent, wie der Automobile Club du Luxembourg (ACL) am Dienstag vorrechnet.



Barometer für das Verbrauchervertrauen in Luxemburg sinkt Die Verbraucher bewerten die allgemeine Wirtschaftslage in Luxemburg besser – die eigene finanzielle Lage aber schlechter als im Vormonat.

In ganz Europa steigen die Preise für Diesel und Benzin. Doch in Luxemburg ist der Anstieg am stärksten. Das zeigt das europäische Statistikamt Eurostat, wonach „Luxemburg im September 2021 den höchsten Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Europa (+31%)“ verzeichnete. In Frankreich etwa sind die Preise um 17 Prozent gestiegen, so Eurostat.

Der ACL ruft die Regierung daher zum Handeln auf. Es müssten „sehr kurzfristig„ neue Hilfen für Privatpersonen geschaffen werden, “um den Anstieg der Kraftstoffpreise abzufedern“. Diese sollten sich an Autofahrer richten, die kein anderes Transportmittel nutzen können, um zur Arbeit zu kommen, wie z. B. Menschen in Schichtarbeit. Der ACL fordert die Regierung auf, die persönliche Mobilität für alle erschwinglich zu halten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.