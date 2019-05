Geldwerte Vorteile reichen von Autos über Betriebshandys bis zu Dienstwohnungen. Wer bekommt was? Ein Überblick.

Acht Prozent der Arbeitnehmer verfügen über einen Firmenwagen

Ein Viertel aller Arbeitnehmer kommen neben dem normalen Gehalt zusätzlich in den Genuß von geldwerten Vorteilen. Dies sind Dienstleistungen und Dinge, die als zusätzliche Bezüge gewertet werden - also gutes Geld wert sind, die aber in Form von Sach- und Dienstleistungen ausbezahlt werden.



Wenn also 26 Prozent der Beschäftigten in den Genuß solcher Bezüge kommen, so bleibt es zumeist bei den wohlbekannten "Chèques Repas" (18 Prozent). Acht Prozent verfügen dagegen über einen Firmenwagen, den sie auch privat nutzen dürfen. Vier Prozent haben ein Firmenhandy, zwei Prozent können einen Betriebscomputer ihr eigen nennen. Nur 0,3 Prozent der Beschäftigten sind in der glücklichen Lage, dass ihr Arbeitgeber die Kosten für ihre Wohnung übernimmt, so eine am Freitag veröffentlichte Studie des statistischen Amtes STATEC.



Im Dienstleistungsbereich beziehen 28 Prozent der Angestellten geldwerte Vorteile, im Bau- und Industriewesen sind es hingegen mit 14 Prozent deutlich weniger.



Unterschiede je nach Berufssparten und Geschlechtern



48 Prozent der Führungskräfte beziehen solche geldwerten Vorteile, gegenüber nur 12 Prozent bei Arbeitern. Was die Betriebsautos angeht, sind die Unterschieden noch ausgeprägter: 35 Prozent der Manager haben einen Betriebswagen - gegenüber 3 Prozent bei Arbeitern.

31 Prozent der Männer kommen in den Genuß von geldwerten Vorteilen, gegenüber 21 Prozent bei den weiblichen Arbeitnehmern. Was Betriebsfahrzeuge angeht, verfügen doppelt so viele Männer über ein solches als ihre weiblichen Kolleginnen. Dies erklärt sich laut Statec aus der Tatsache, dass in den Chefetagen der Unternehmen deutlich mehr Männer anzutreffen sind.



Die Vorteile und Bezüge spielen im Vergleich zur "normalen" Bezahlung unter dem Strich eine verhältnismäßig kleine Rolle: Selbst in der Kategorie der Manager steigt ihr Anteil an der Bezahlung nicht über 1,8 Prozent.