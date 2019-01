Le Luxembourg a signé mardi une alliance avec la Belgique pour travailler ensemble, avec leurs partenaires européens, à l’élaboration d’un cadre international de l’exploration minière spatiale.

Accord belgo-luxembourgeois pour les ressources spatiales

Le Luxembourg a signé mardi une alliance avec la Belgique pour travailler ensemble, avec leurs partenaires européens, à l’élaboration d’un cadre international de l’exploration minière spatiale.

Le Luxembourg et la Belgique ont décidé de s'associer pour développer l’exploration et l’utilisation des ressources dans l’espace. Dans cette perspective, Étienne Schneider, ministre de l’Économie, et Didier Reynders, vice-premier ministre de Belgique, ont signé à Bruxelles une déclaration commune dans laquelle les deux pays s’engagent à collaborer ensemble au développement d’un cadre international pour l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales.

Selon Étienne Schneider, "cette collaboration renforcée nous permettra d'identifier et de discuter nos intérêts communs dans l'exploration et l'utilisation des ressources spatiales".



Septième pays avec lequel le Luxembourg collabore



Après la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis, la République tchèque, le Portugal et la Pologne, la Belgique, est le septième pays avec lequel le Luxembourg coopérera dans le secteur des ressources spatiales.



"Le Grand-Duché est fermement résolu à soutenir la compétitivité de l'industrie spatiale commerciale en Europe. Ensemble avec nos partenaires, nous développons davantage les connaissances et compétences y afférentes, tout en encourageant les investissements, notamment du secteur privé, afin de développer et d'implémenter des solutions technologiques, opérationnelles et financières", a déclaré Etienne Schneider.

Avec son initiative SpaceResources.lu, le Luxembourg est l’un des pionniers de l’activité d’exploration et d’utilisation des ressources spatiales. Le Grand-Duché a mis ainsi en place une législation nationale qui reconnaît que les ressources spatiales peuvent être utilisées.



Un nouveau pas pour la Belgique



La Belgique a également une longue tradition d’expertise juridique, technique et économique dans le domaine spatial. Au sein des Nations unies, la Belgique a adhéré aux cinq traités de l'espace, y inclus l'accord de 1979 sur les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes.

Dans le cadre de l'UNCOPUOS ("UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space"), la Belgique, avec le Luxembourg et d'autres États européens et pays tiers, œuvrent pour le développement d’un cadre international pour l’exploitation des ressources spatiales. Le Luxembourg et la Belgique ont signé ce mercredi la déclaration qui formalise la volonté des deux pays de travailler ensemble à l’élaboration de ce cadre juridique.