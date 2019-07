An der Bekämpfung der Wohnungsnot hat sich eine Regierung nach der anderen die Zähne ausgebissen.

Abwarten darf sich nicht lohnen

Pierre LEYERS

An der Bekämpfung der Wohnungsnot hat sich eine Regierung nach der anderen die Zähne ausgebissen. Das wird auch weiter so bleiben, solange die Nachfrage das Angebot in solch flagrantem Maße übertrifft. Die Wohnungsnot ist die Kehrseite des wirtschaftlichen Erfolgs.

Es wäre jedoch zu einfach, den Mangel an Wohnungen auf das Ungleichgewicht zwischen stetem Bevölkerungswachstum und zu langsamer Bautätigkeit zu reduzieren. Weitere Ursache ist die Ertragserwartung privater Investoren und Besitzer. Solange die Häuser- und Wohnungspreise steigen – im Durchschnitt um neun Prozent pro Jahr – macht sich Abwarten bezahlt. Die zu geringe Bauleistung bei steigender Nachfrage zeigt, dass in Luxemburg der Mechanismus des Marktes nicht funktioniert.

So viel zur Diagnose – die ist einfach. Schwieriger wird es bei der zu verabreichenden Medizin. Die große Frage ist, wie weit sich der Staat trauen wird, regelnd in den freien Markt einzugreifen. Tief werden die Einschnitte nicht sein, auch eine Steuerreform 2020 wird das nicht ändern. Haus- und Grundbesitzer haben als Wähler, besonders bei der liberalen Partei, ein Wort mitzureden. Besser wäre, wenn der Staat als Baupromotor einen Zahn zulegen würde. Es gibt keinen Grund, warum Wohnungen zu erschwinglichen Preisen im Besitz der öffentlichen Hand in Luxemburg nur fünf Prozent des gesamten Wohnbestands ausmachen, in den Niederlanden aber 35 Prozent.