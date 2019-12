Im Geldbeutel knubbeln sich die braunen Münzen, doch viel kaufen kann man davon nicht. Belgien hat 1- und 2-Cent-Stücke nun weitgehend als Wechselgeld abgeschafft. Stattdessen wird an den Kassen gerundet.

Abschied vom Kupfergeld: Belgien wagt das Experiment

(dpa) - An manchen Supermarktkassen wird es schon getan: gerundet. Anstatt sich das Wechselgeld centgenau auszahlen zu lassen, können Kunden es runden lassen und damit einen Kleinstbetrag spenden. Belgien hat das Prozedere zum Gesetz gemacht: Seit Anfang Dezember müssen Geschäfte das Wechselgeld auf fünf Cent auf- oder abrunden. Bezahlen können Kunden aber auch künftig mit den Mini-Münzen.



Die belgischen Einzelhändler ziehen eine positive Zwischenbilanz. Der Einzelhandelsverband spricht fast einen Monat nach der Reform von einem gelungenen Start. „Es gibt insgesamt wenig Probleme“, sagte eine Sprecherin. Nur vereinzelt hätten sich Kunden beschwert oder gefragt, ob nun auch Gewinne aus Sportwetten oder Kartenzahlungen gerundet würden.

Das liebe Geld: Weg mit den Ein- und Zwei-Cent-Münzen? Parkautomaten akzeptieren sie nicht, im Portemonnaie nehmen sie viel Platz ein. Es fragt sich also: Wohin mit den Ein- und Zwei-Cent-Münzen? Zwei liberale Abgeordnete erkundigen sich nach einer möglichen Abschaffung.

Nach Angaben des Verbands sparen Händler durch die Reform Kosten. Denn Münzrollen mit 1- und 2-Cent-Stücken zu beschaffen kostet oft mehr, als die Münzen wert sind.

Der belgische Einzelhandelsverband würde am liebsten noch einen Schritt weiter gehen. Es müsse gelingen, einen Großteil der Kleinstmünzen aus dem Verkehr zu ziehen, sagte die Sprecherin. Selbst wenn ein Betrag an der Kasse auf 9,05 Euro gerundet wird, könne der Kunde derzeit 9,06 Euro mit drei 2-Cent-Stücken bezahlen. Für das Wechselgeld müssen belgische Händler also noch immer einen Vorrat an 1-Cent-Münzen vorhalten.