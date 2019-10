Le syndicat fustige la procédure en cours et demande la mise en place d'un plan social pour les salariés de la banque.

ABLV: l'Aleba préoccupée par le sort des salariés

Alors que la banque ABLV Bank Luxembourg se trouve en liquidation judiciaire, le sort des salariés de la banque n'est toujours pas réglé, affirme l'Aleba, qui se dit "préoccupée par le sort" des salariés.

"Cette situation ne peut plus continuer. Les salariés doivent retrouver rapidement un nouvel emploi, car l'avenir de familles entières est en jeu. Pour nous, il est primordial d'entamer très rapidement les négociations d'un plan social", affirme ainsi Roberto Mendolia, président de l'Aleba, dans un communiqué de presse.



Le syndicat indique avoir a rencontré la CSSF début juillet afin d'obtenir des réponses adéquates pour les salariés inquiets.



"Face à un mur"

"Malgré les nombreuses tentatives, notamment via des lettres ouvertes adressées aux liquidateurs et à leur avocat, pour savoir quand les négociations d'un plan social pourraient enfin commencer, l'Aleba et les salariés sont face à un mur", indique le syndicat.

"Selon la partie adverse, les conditions pour un plan social ne seraient pas réunies. En réalité, l'Aleba constate que les liquidateurs essaient tant bien que mal de contourner les négociations d'un plan social", peut-on lire dans le commniqué.



Les liquidateurs ont un recours massif à des consultants externes issus de leurs propres cabinets, aux frais de la banque, et ne font appel aux salariés que sporadiquement.

Le syndicat condamne par ailleurs la procédure de mise en liquidation elle-même.

Ces deux derniers mois, les frais des consultants externes auraient même coûté "plus cher que les frais du personnel de la banque". Le syndicat se dit "choqué de voir que les liquidateurs auraient recours à leurs propres entreprises, et profiter ainsi d'une position dominante, au détriment des salariés qui sont toujours à leurs postes, à leur disposition, et qui sont tout à fait aptes à gérer la liquiditation avec les liquidateurs".

Pas d'indemnités payés

Enfin, l'employeur ne tiendrait, selon l'Aleba, aucun de ses engagements. Ainsi, un plan de rétention aurait été négocié en 2018 ainsi qu'en 2019, afin que les salariés restent dans la banque et continuent de faire leur travail. "Bien que l'Aleba ait déjà demandé aux liquidateurs de procéder au paiement des indemnités de 2018, rien n'a encore été payé aux salariés", fustige le syndicat.



L'Aleba annonce enfin qu'une manifestation "sera dès lors organisée très prochainement devant la banque si les négociations d'un plan social ne sont pas entamées".