(mig) - Die "Société nationale de certification et d'homologation" (SNCH) hat mit sofortiger Wirkung die Gesamtgenehmigung des vom Abgasskandal betroffenen Porsche Cayenne aufgehoben. Das teilte das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium am Montag in einem Presseschreiben mit.



Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um die Modelle des Typs Cayenne 3 Liter TDI. Ausgenommen sind alle Fahrzeuge, die bereits genehmigt wurden und in Umlauf sind.



Vergangene Woche hatte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt bekannt gegeben, dass bei einem Modell des Porsche Cayenne eine illegale Abschalttechnik für die Reinigung von Abgasen installiert worden war. Er hatte daraufhin ein Zulassungsverbot für die betroffenen Modelle erlassen und angegeben, einen Pflicht-Rückruf für europaweit 22.000 Fahrzeuge anzuordnen.



Bis auf Weiteres darf der Autohersteller Porsche keine weiteren Modelle dieses Typs produzieren.