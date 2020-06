ABBL-Präsident Guy Hoffmann: "Banken sind Teil der Lösung“"

Coronakrise und Rezession: Der Bankenplatz Luxemburg steht vor schweren Herausforderungen. Guy Hoffmann, Präsident des Bankenverbands ABBL dazu im Interview.

Guy Hoffmann, das klassische Kreditgeschäft bringt nicht mehr so viel ein wie früher. Brauchen Banken neue Geschäftsfelder? Und wenn ja, welche?



Ich glaube nicht, dass sich da jetzt fundamental etwas ändern wird. Das Bankgeschäft hat schon in den letzten fünf bis zehn Jahren einen enormen Wandel erlebt, wo sich auch viele selbst infrage stellen mussten.

Das Kreditgeschäft hat an Rentabilität eingebüßt, so dass am Finanzplatz etwa 50 Prozent der Einnahmen der Banken aus dem Kreditgeschäft kommen ...