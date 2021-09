Die weltweit schnellste Ladesäule für Elektrofahrzeuge kommt bald auf den Markt.

Elektromobilität

ABB präsentiert schnellste Ladestation

Die weltweit schnellste Ladesäule für Elektrofahrzeuge kommt bald auf den Markt.

(MeM) - Der schwedisch-schweizerische Technologiekonzern ABB bringt eine neue Ladestation für Elektroautos auf den Markt, die Ladevorgänge im Rekordtempo ermöglichen soll. Am Donnerstag kündigte das Unternehmen das neue Produkt „Terra 360“ auf seiner Webseite an. Noch in diesem Jahr sollen die Schnellladestationen auf den Markt kommen.

Für eine Reichweite von 100 Kilometer sei künftig nur noch ein Tankstopp von drei Minuten nötig; zudem können an einer Schnellladestation vier Autos gleichzeitig laden. „Die neue Ladestation verfügt über eine maximale Leistung von 360 kW und kann jedes Elektroauto in maximal 15 Minuten vollständig aufladen“, teilt ABB mit.

Fanuc-Konkurrent ABB verkauft Geschäftssegment Sparte um mechanische Kraftübertragung geht an amerikanisches Unternehmen - Roboter-Markt stagniert in der Pandemie

„Dies ist ein aufregender Tag für ABB“, erklärt Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer bei ABB. „Wir spielen als weltweit führender Anbieter von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge eine entscheidende Rolle beim Wandel zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft.“

Kleines Manko: wird ein Auto überwiegend an Schnellladestationen aufgeladen, kann die Batterie überhitzen, was eine frühzeitige Leistungsminderung zur Folge haben kann. „Zur Schonung der Antriebsbatterie nur dann schnell laden, wenn wirklich erforderlich“, sagt darum der ADAC.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.