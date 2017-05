(miz/las) - Mitte November 2017 soll ein neuer Colruyt-Supermarkt in Wemperhardt seine Türen öffnen, bestätigte das belgische Unternehmen. Nach belgischen Medienberichten sollen drei weitere Standorte in den nächsten Jahren hinzukommen.



Der Supermarkt in Wemperhardt wird der vierte Colruyt für Luxemburg sein. Die belgische Supermarktkette besitzt bereits in Gasperich, Sassenheim und in Mersch Filialen. Der Supermarkt soll eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern haben, heißt es auf Nachfrage. Laut „La Dernière Heure“ werden 20 Personen dort eingestellt werden.