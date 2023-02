Das EU-Parlament hat am Dienstag wohl das Aus für den Verbrenner-Motor besiegelt. Luxemburger Abgeordnete hatten unterschiedliche Sichtweisen.

Ab 2035 nur noch CO₂-freie Neuwagen

(dpa/jcw) – Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrenner-Motor mehr zugelassen werden. Das EU-Parlament billigte am Dienstag in Straßburg die neuen CO₂-Vorgaben, wonach in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Unterhändler des Parlaments und der EU-Länder hatten sich bereits im Oktober auf den Kompromiss verständigt. Die Abgeordneten stimmten der Einigung nun zu, worin viele das Aus für klassische Verbrennungsmotoren bei Autos sehen. Die Mitgliedsstaaten müssen auch noch zustimmen, dies gilt aber so wie die Billigung des Parlaments als Formsache.



Der Luxemburger EP-Abgeordnete Christophe Hansen (CSV) sagte, er könne den Text nicht befürworten. „Ein de facto Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 kann ich nicht mittragen. Die Forschung im Bereich E-Fuels und synthetische Kraftstoffe macht Quantensprünge, weshalb es hochgradig unverantwortlich ist, ein Kreuz über diese Technologien zu machen“, so der Abgeordnete. Er gab im Vorfeld der Abstimmung an, sich während des ganzen legislativen Prozesses für ein Reduktionsziel von flottenweit -90 Prozent bis 2035 eingesetzt zu haben.

Von Beginn der Verhandlungen zum Text an gab es eine rege Diskussion über synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) und die Frage, ob sie als „nachhaltige“ Alternative zugelassen werden sollten. Das Ziel von 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen wurde am Ende festbehalten.

Die Luxemburger EP-Abgeordnete Tilly Metz (Grüne) erfreute sich über dieses Ergebnis. „Synthetische Kraftstoffe sind teuer und ineffizient und daher nicht Teil der Lösung. Dennoch drängten einige Mitgliedstaaten, politische Fraktionen und Abgeordnete dogmatisch darauf. Zum Glück war diese Lobby nicht erfolgreich“, sagte sie. Der Straßenverkehr sei einer der Sektoren, wo durch Elektrifizierung am schnellsten und einfachsten CO2-Emissionen eingespart werden können, so die Abgeordnete weiter.

