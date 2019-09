Frankreich und Italien zählen zu den liebsten Urlaubszielen der Luxemburger. Luxair bietet ab dem Sommerflugplan 2020 zusätzliche Flugverbindungen in beide Länder an.

Ab 2020: Neue Direktflüge ab Luxemburg

Frankreich und Italien zählen zu den liebsten Urlaubszielen der Luxemburger. Luxair bietet ab dem Sommerflugplan 2020 zusätzliche Flugverbindungen in beide Länder an.

Direkt vom Findel nach Montpellier, Nantes oder Florenz: Diese drei neuen Destinationen werden ab Frühjahr 2020 den Flugplan des Luxemburger Flughafens erweitern. Die Flüge werden jeweils von Luxair durchgeführt.

Saarbrücken-Berlin auf dem Prüfstand Luxair verhandelt derzeit über die Zukunft der Flugverbindung zwischen dem Saarland und der deutschen Hauptstadt.

In Italien bietet die nationale Fluggesellschaft mittlerweile fünf Flugziele im Linienbetrieb an: Rom, Turin, Mailand, Venedig und ab nächstem Jahr Florenz. Die Toskana-Metropole will Luxair zweimal wöchentlich anfliegen, jeweils montags und freitags.

Dieselbe Flugfrequenz wurde für Nantes in der östlichen Bretagne gewählt. In Frankreich hatte die rot-weiß-hellblaue Airline bislang nur Nizza und Paris im regulären Programm. Die neue Destination Montpellier an der französischen Mittelmeerküste soll ab dem Sommerflugplan 2020 jeweils mittwochs und samstags bedient werden.

Die ersten Flüge auf den neuen Strecken sollen am 30. März und am 1. April 2020 stattfinden.