(pso)- Le projet d'implantation dans la zone commerciale de Sterpenich «n'est plus à l'ordre du jour», indique ce vendredi un porte-parole de la Fnac depuis son siège parisien. L'enseigne spécialisée dans l'électroménager et les produits culturels devait s'installer avant la fin de l'année sur le site à proximité de la frontière luxembourgeoise où opèrent déjà Ikea (meubles) et Decathlon (équipement sportif).

L'un des responsables du développement du «zoning», Pascal Navez (LBG), confirme l'information dévoilée plus tôt dans la matinée par le «Républicain Lorrain».



Le consultant n'explique pas le changement de cap opéré par la société française, mais laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau revirement. «Les choses changent parfois rapidement dans les milieux économiques aujourd'hui», témoigne M. Navez. Le porte-parole d'Ikea reste prudent lui aussi. «Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de Fnac sur cette zone», dont les travaux d'aménagement du «retail park» (où sont annoncés Plum'art et Maison du Monde) ont commencé.

Au siège d'Ivry-sur-Seine, on précise quand même que la Fnac ouvrira bien un magasin, comme prévu, dans le centre Hamilius de la capitale. Sa date d'ouverture est prévue pour le printemps 2018.