Die Mehrheit der Einwohner unterstützt die Forderungen nach einem fairen Finanzsektor. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von TNS Ilres.

Mehr Kontrollen gefordert

87 Prozent finden: Finanzplatz muss Menschenrechte achten

Die Mehrheit der Einwohner unterstützt die Forderungen nach einem fairen Finanzsektor. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von TNS Ilres.

(mab) – Laut einer Umfrage von TNS Ilres, die im Auftrag der NGO „Initiative pour un devoir de vigilance Luxembourg“ durchgeführt wurde, wünscht sich die große Mehrheit der Bevölkerung in Luxemburg mehr Kontrollen für den Finanzplatz. Vorbild ist eine Art Lieferkettengesetz, damit Menschenrechte geachtet und die Umwelt geschützt wird.

Luxemburgs Finanzplatz ist grün - aber nicht sozial Immer mehr Anleger wollen ihr Geld fair investieren. Darum boomt ESG. Das S steht für sozial. Und genau hier schwächelt der Finanzplatz.

Laut der Umfrage sind 86 Prozent der Wohnbevölkerung der Ansicht, dass der Rechtsrahmen in Luxemburg den Finanzsektor in die Pflicht nehmen muss. So soll verhindert werden, dass Aktivitäten von Unternehmen finanziert werden, welche die Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören.

Eine Mehrheit der Gebietsansässigen (75 Prozent) ist außerdem der Ansicht, dass ein Gesetz zur Sorgfaltspflicht noch vor den Wahlen in Luxemburg eingeführt werden sollte – und zwar unabhängig davon, was auf Ebene der EU entschieden wird. Ein klares Mandat nicht nur für die Regierung, sondern auch für Finanzministerin Yuriko Backes, heißt es in der Stellungnahme der NGO.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.