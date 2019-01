Proximus strukturiert um - in Luxemburg beschäftigt der belgische Telekomkonzern etwa die gleiche Zahl an Mitarbeitern.

600 Stellen fallen weg

Proximus strukturiert um - in Luxemburg beschäftigt der belgische Telekomkonzern etwa die gleiche Zahl an Mitarbeitern.

(MeM) - Der belgische Telekommunikationsanbieter Proximus kündigte gestern einen umfangreichen dreijährigen „Transformationsplan“ an, der den Abbau von 1 900 Arbeitsplätzen vorsieht. Im gleichen Zeitraum sollen 1 250 neue Stellen geschaffen werden. Das Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionär der belgische Staat ist, schrieb in einer Pressemitteilung, dass er sich „von einem Telekommunikationsunternehmen zu einem digitalen Dienstleister verändern will“.

Inwieweit die Umstrukturierung Luxemburg treffen wird, wo seit 1. Januar 2019 Tango und Telindus zu Proximus Luxembourg S.A. fusionierten, steht zur Zeit noch nicht fest. Die Aktie von Proximus war am Mittwoch an der Brüsseler Börse vom Handel ausgesetzt worden. Das Telekomunternehmen beschäftigt in Luxemburg knapp 650 Mitarbeiter.