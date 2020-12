6 goldene Regeln: So bringen Sie Ordnung ins Homeoffice

Aufräum-Coach Nicole Wiesner erklärt, wie das zu Hause zur perfekten Arbeitsumgebung wird.

Nicole Wiesner hilft Unternehmen dabei, Ordnung in die Büros zu bringen. Im Homeoffice sind klare Strukturen eine besondere Herausforderung – vor allem für all jene, die jetzt in Küche oder Wohnzimmer arbeiten. Im Interview erklärt der Aufräum-Coach, wie es trotzdem gelingt, Privates und Berufliches zu trennen. Dabei hat Nicole Wiesner eine goldene Regel: Weniger ist mehr. Ihre Webseite heißt dementsprechend less.lu.

Nicole Wiesner, im Homeoffice haben wir ein Hauptproblem: Arbeit und Privates vermischen sich ...