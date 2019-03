5G: Das schnelle Internet steht in Luxemburg in den Startlöchern

Seit Monaten wird über das superschnelle Mobilfunknetz der fünften Generation 5G diskutiert – in Luxemburg wird die öffentliche Konsultation für die Vergabe der Frequenzen Ende März oder Anfang April gestartet.

Jetzt geht es richtig los: Die für den Aufbau des 5G-Netzes benötigten Frequenzbänder werden nach und nach in den europäischen Ländern ausgeschrieben. So auch im Nachbarland Deutschland: Der Startschuss für die 5G-Auktion ist am Dienstag gefallen. In Luxemburg soll das Auswahlverfahren laut Regierungsplan Ende März oder Anfang April beginnen.

Beim 5G-Mobilfunknetz geht es um schnelles Internet, aber nicht nur: Die Datenübertragungsrate der neuen Technologie soll um ein Vielfaches höher als bei dem derzeit eingesetzten Mobilfunknetz der vierten Generation 4G sein ...