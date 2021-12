Unternehmen fordern einheitliche Regeln für Arbeitnehmer aus Belgien, Frankreich und Deutschland – und eine Ausweitung der Möglichkeit für Teletravail.

Homeoffice

55 Tage für Grenzgänger

Unternehmen fordern einheitliche Regeln für Arbeitnehmer aus Belgien, Frankreich und Deutschland – und eine Ausweitung der Möglichkeit für Teletravail.

(MeM) - Während es für in Luxemburg Lebende steuerlich gleich ist, ob sie im Büro oder zu Hause arbeiten, gelten für die 200.000 Grenzgänger aus den drei angrenzenden Nachbarstaaten unterschiedliche Regeln. Für belgische und französische Pendler sind ab dem 1. Januar 2022 einheitlich 34 Tage Homeoffice möglich, für deutsche Grenzgänger bislang nur 19 Tage. Überschreiten sie diese Schwelle, müssen sie die Lohnsteuer anteilig im Wohnsitzland abführen.

Wegen der Pandemie und den verordneten Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen, ist diese Regelung bis Ende März außer Kraft gesetzt. Wirtschaftsvertreter wollen Ausweitung Laut einer kürzlich durchgeführten Mitgliederbefragung der Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative (DLWI) empfinden 55 Prozent der Befragten die aktuell geltenden Regelungen zur Besteuerung und Sozialversicherungspflicht bei der Einführung betrieblicher Telearbeitsregeln als hinderlich.

„Infolge der gemachten Erfahrungen denken 85 Prozent der befragten Unternehmen über eine Ausweitung der Telearbeit nach, wobei die Mehrheit der Rückmeldungen dazu einen Telearbeitskorridor von ein bis zwei Arbeitstagen pro Woche widerspiegeln“, stellt die DLWI fest. Da die verschiedenen Grenzgänger, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, zumeist im selben Betrieb arbeiten, bringt die unterschiedliche Regelung eine „potenzielle Gefährdung des Betriebsfriedens mit sich“, wie die DLWI erklärt.

Früher war das Thema weniger wichtig ; doch nach der Pandemie wird „Homeoffice“ nicht verschwinden. Für Arbeitgeber ist es ein attraktives Angebot, das sie ihren Mitarbeitern machen können, und für diese bedeutet es mehr Flexibilität und weniger Stress und Zeitverlust durch die teils langen Anfahrtswege zur Arbeit. Verständlicherweise wünschen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine einheitliche Lösung – alle 200 Teilnehmer der Umfrage wünschen sich laut DLWI eine Erhöhung der Anzahl der Tage.

19 Arbeitstage pro Jahr, wie sie Grundlage für deutschen Grenzpendler ist, stehe einer sinnvollen Telearbeitsregel bei rund 44 Jahresarbeitswochen entgegen, so das Ergebnis der DLWI-Umfrage, auch weil nicht nur die Telearbeitstage in die 19-Tage-Regelung fallen, sondern ebenso Aus- und Weiterbildungstage oder Kundenbesuche im Ausland. Eine Anpassung der 19-Tage-Regel an die 25-Prozent-Regel, die bei der Sozialversicherungspflicht gilt, werde als zielführend empfunden, so die DLWI. Das entspräche einer Ausweitung der Möglichkeit zum Homeoffice auf 55 Arbeitstage. Mehr als drei Viertel der Umfrageteilnehmer wünschen sich auch Änderungen an der 25-Prozent-Regel zur Sozialversicherungspflicht: knapp die Hälfte der Antwortenden wünscht sich eine Erhöhung auf 45 bis 50 Prozent.

„Als Folge der notwendigen Adaptionen der Arbeitsorganisationen in der Corona-Pandemie haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer Erfahrungen mit der Telearbeit sammeln können“, sagt Stefan Pelger, Präsident der DLWI. Pläne von Arbeitgebern zur generellen Einführung von Telearbeitsregelungen für die Mitarbeiter würden aber durch die unterschiedlichen Regelungen für die drei Mitarbeiter-Gruppen erschwert. Die Zeit bis Ende des ersten Quartals 2022 will nun die DLWI nutzen, um mit an einer einheitlichen Lösung zu arbeiten.

