Unternehmen können Energiebeihilfen erhalten - die EU-Kommission hat der Luxemburger Regelung zugestimmt.

Inflation

500 Millionen für Luxemburger Betriebe

(MeM) - Energie-Beihilfen für Haushalte wurden auf den Weg gebracht, der Weg für Energiekompensationen für Unternehmen ist nun ebenfalls frei. Die Europäische Kommission hat im Rahmen der EU-Beihilfevorschriften die luxemburgische Regelung genehmigt, mit der energieintensive Unternehmen teilweise entschädigt werden sollen, die aufgrund der Kosten für indirekte Emissionen mit höheren Strompreisen konfrontiert sind.

Die Regelung gilt für den Zeitraum 2021-2030 und ist mit einem geschätzten Gesamtbudget von 500 Millionen Euro ausgestattet. Die Maßnahme soll das Risiko der „Verlagerung von CO2-Emissionen“ verringern, wenn Unternehmen ihre Produktion in Drittländer mit weniger ehrgeizigen Klimaschutzpolitiken verlagern, was zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in der EU führt, ohne dass die Treibhausgasemissionen weltweit gesenkt werden.

Der Ausgleich wird den förderfähigen Unternehmen in Form einer teilweisen Erstattung der im Vorjahr entstandenen Kosten für indirekte Emissionen gewährt. Der Höchstbetrag der Beihilfe wird 75 Prozent der entstandenen Kosten für indirekte Emissionen betragen.

