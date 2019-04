5.500 Unterschriften für die Petition gegen Bankgebühren

Angaben der „Union luxembourgeoise des consommateurs“ (ULC) zufolge hat die Petition gegen hohe Bankgebühren bis zum Firstende am 4. April 5.500 Unterschriften erreicht.

Die Strategie der Luxemburger Verbraucherschutzorganisation hat sich bewährt: Die bei der Abgeordnetenkammer eingereichte Petition gegen Bankgebühren hat die notwendige Marke von 4.500 Unterschriften erreicht. So hat die Petition bis zum Firstende am 4. April 5.500 Unterschriften erreicht – „und dies nur in 42 Tagen“, wie die „Union luxembourgeoise des consommateurs“ (ULC) mitteilt. Es wird – sofern die Unterschriften gültig sind – nun dazu eine Anhörung in der Abgeordnetenkammer stattfinden.

Seit längerer Zeit kämpft die ULC für weniger Gebühren bei alltäglichen Bankgeschäften ...