Dans une enquête conjointe, les journaux belges Le Soir et De Tijd révèlent ce mardi matin l'utilisation faite du Luxembourg par les principales fortunes belges.

48 milliards d'euros belges au Luxembourg

Dans une enquête conjointe, les journaux belges Le Soir et De Tijd révèlent ce mardi matin l'utilisation faite du Luxembourg par les principales fortunes belges.

Soixante des cent Belges les plus riches ont créé au moins une société au Grand-Duché. "Plus de deux fois sur trois, il s’agit d’une société boîte-aux-lettres n’ayant d’autre activité que la détention de parts dans d’autres sociétés, parfois situées à l’étranger (îles Vierges britanniques, Panama…) et ne payant généralement d’autre impôt que quelques milliers d’euros à titre de taxe sur la fortune. Si l’on ne retient que les 50 plus riches, ils sont alors huit sur dix à opter pour une étape financière au Luxembourg. Cumulés, les capitaux propres de leurs sociétés dépassent les 48 milliards d’euros. Et leurs actifs frôlent les 54 milliards d’euros. "



Dans cette liste, note Le Soir, "on retrouve pêle-mêle le champion des travaux de maintenance Jan de Nul, les actionnaires belges clefs d’AB InBev, Alexandre Van Damme dont la société Cesto détient une part du RSC Anderlecht, Philippe Vlerick, une des grandes fortunes flamandes du textile, Michèle Sioen, qui vient d’être élue manager néerlandophone de l’année, la famille Vandemoortele ou Eric Everard, élu Manager de l’année en 2012 pour la façon dont il gère ses deux fers de lance, Artexis et Easyfairs."

"Pour la première fois", affirme le Soir, "l’examen d’une gigantesque masse de fichiers extraits du registre de commerce du Luxembourg nous a permis d’objectiver la présence belge au Luxembourg. Celle-ci est massive puisqu’une recherche sur le mot 'Belgique' livre plus de 78.000 résultats.