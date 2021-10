Bis 2024 will OCSiAl seine Produktions- und Forschungsanlage in Differdingen fertigstellen. Das Projekt wurde nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wirtschaft 2 Min.

Graphen-Nanoröhren

300-Millionen-Euro-Fabrik in Differdingen nimmt Gestalt an

Das Nanotechnologie-Zentrum in Differdingen nimmt langsam Gestalt an. Am Montagabend stellte der nach eigenen Angaben weltgrößte Hersteller von Graphen-Nanoröhren OCSiAl seine Pläne für das Projekt der Öffentlichkeit vor. Das Vorhaben hat ein Investitionsvolumen von etwa 300 Millionen Euro.

CEO Konstantin Notmann bei der Vorstellung des Projektes am Montagabend. Foto: Claude Piscitelli

Bis 2024 möchte das Unternehmen die Produktionsanlage fertigstellen und dadurch 325 neue Arbeitsplätze schaffen, darunter Ingenieure, Techniker, allgemeine Arbeitskräfte, Personalverantwortliche, Anlagenfahrer und Wissenschaftler, so die Firma in einer Pressemitteilung. Das „Luxembourg Graphene Nanotube Center“ werde die weltweit größte Anlage für Graphen-Forschung und Nanoröhren-Synthese und habe das Potenzial, „Luxemburg einen bedeutenden Impuls zu geben, zu einem führenden europäischen Zentrum für Nanotechnologie zu werden.“ Die neue Anlage soll nach Unternehmensangaben die Kapazität haben, 100 Tonnen Graphen-Nanoröhrchen im Jahr herzustellen - mehr als die gesamte derzeitige weltweite Produktion.

Entscheidung für Luxemburg

„Dieses Projekt stellt für OCSiAl und das gesamte Team einen bedeutenden Schritt in unserer Produktionsentwicklung dar und wird unsere Bemühungen um die Verbesserung des täglichen Lebens, sei es in den Bereichen Transport, Bau, Schutz oder Konsumgüter, verstärken“, so Konstantin Notman, CEO von OCSiAl. Für Luxemburg als Standort für die Anlage hätten mehrere Kriterien den Ausschlag gegeben. So befinde sich über die Hälfte der potenziellen Kunden des Unternehmens in einem Umkreis von 500 km um Luxemburg.

Daneben habe für das Großherzogtum „die vorteilhaften Bestimmungen der Eigentumsrechte sowie der strukturierten, freundlichen und reaktionsschnellen Herangehensweise an unser Unternehmen“ gesprochen, so der CEO. Weiterhin mache die Nähe der Universität in Belval es dem Unternehmen leichter, die notwendigen Qualifikationsprofile zu finden. Mit der Planung des Projektes wurde der luxemburgische Architekt Enzio Alleva beauftragt.

Die winzigen Graphen-Nanoröhrchen können die Eigenschaften von Materialien verändern. Sie verbessern zum Beispiel die Leitfähigkeit oder die Zugfestigkeit von Werkstoffen. Notman beschrieb Graphen gegenüber dem Luxemburger Wort als eine Art „magischen Pfeffer“, das man Materialien beifügen kann. OCSiAl entwickelt Graphen-Nanoröhren-Lösungen für elektrochemische Stromquellen, Elastomere, Farben und Beschichtungen, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe. Nach Angaben des Unternehmens entwickeln die zehn weltweit größten Hersteller allesamt Li-Ionen-Batterien Zellen mit OCSiAl-Nanoröhren für die Automobilbranche.

Die OCSiAl Group hat ihren Hauptsitz in Luxemburg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 420 Mitarbeiter in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Europa, China, Russland, Indien, Japan und Südkorea.





