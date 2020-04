Die Regierung hat am Mittwoch die Förderung von Projekten zur Bekämpfung des Virus beschlossen.

30 Millionen für Corona-Projekte

Sophie HERMES Luxemburger Projekte zur Forschung und Entwicklung sowie Investitionsvorhaben, die die Herstellung und Entwicklung von Produkten, die zum Kampf gegen die sanitäre Krise beitragen, sollen finanziell unterstützt werden.





Der Vorschlag von Wirtschaftsminister Franz Fayot wurde am Mittwoch vom Ministerrat angenommen. Insgesamt sind 30 Millionen Euro für die Unterstützung vorgesehen. Betroffen sind Forschungs- und Entwicklungsprojekte betreffend Medikamente, Krankenhausausstattungen wie Ventilatoren, Schutzkleidungen, Desinfektionsmittel oder auch Verfahren, die eine schnellere Herstellung von solchen Objekten ermöglichen.

Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Investitionsvorhaben, die zum Kampf gegen das Virus beitragen, sollen finanziell von der Regierung unterstützt werden. Bis zu 30 Millionen Euro sind vorgesehen.

Für solche Projekte können bis zu 80 Prozent der Kosten, beziehungsweise 100 Prozent, wenn es sich um ein grundlegendes Projekt handelt, übernommen werden. Sollte es im Rahmen solch eines Projektes zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommen, kann die Beihilfe um 15 Prozent erhöht werden.



Bei Investitionsprojekten ist eine Unterstützung möglich, wenn sie sich auf die Produktion von Produkten bezieht, die im Kampf gegen Covid-19 nützlich sein können – wie medizinische Vorrichtungen sowie Material, das Krankenhäusern und Ärzten zugutekommt. Bei solchen Projekten können Kosten von bis zu 80 Prozent unterstützt werden.

Wird das Projekt innerhalb von zwei Monaten umgesetzt, können weitere 15 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Unternehmen können zudem eine Garantie für den Fall eines finanziellen Verlustes beantragen, diese kann jedoch maximal 30 Prozent und 500.000 Euro abdecken.



Soforthilfe für Selbstständige

Die Regierung will Selbstständige weiter unterstützen. Auf Vorschlag von Mittelstandsminister Lex Delles hin, wurde am Mittwoch ein Reglement angenommen, demnach diesen eine Soforthilfe in Höhe von 2.500 Euro zukommen kann.

Die Maßnahme gilt für Betriebe, die wegen der Covid-19-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten sind, in denen nicht mehr als zehn Personen angestellt sind und deren Gehalt 2,5 Mal den Mindestlohn nicht übersteigt.



