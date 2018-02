(miz) - Das Gelände für ein mögliches Datenzentrum in Luxemburg ist bereits für Google reserviert, der Internetgigant investiert aber erst einmal in Belgien. Rund 250 Millionen Euro will die Firma in ein Datenzentrum im belgischen Saint-Ghislain stecken.



Das Data Center entsteht auf einem Gelände, das bereits seit elf Jahren im Besitz von Google ist, so schreibt es die Zeitung l'Echo am Donnerstag. Das neue Gebäude soll nächstes Jahr fertiggestellt und eingeweiht werden.



Der Internetriese hatte bereits im Jahr 2016 eine Anfrage eingereicht, um ein drittes Gebäude auf dem Grundstück in Saint-Ghislain bauen zu dürfen. Eine Konkurrenz für das mögliche Google-Datenzentrum im Großherzogtum ist es demnach nicht.



Für den Konzern wurde ein Grundstück von 33,7 Hektar in Bissen reserviert. Luxemburg geht damit gegen Dänemark, Schweden und Österreich ins Rennen um das Data Center. Wann eine Entscheidung im Dossier fällt, ist aber unklar.



Google investiert massiv in Europa. Wie "Le Jeudi" in seiner Donnerstagsausgabe schreibt, habe der Konzern am 11. Dezember 2017 gleich mehrere notarielle Urkunden für Investitionen eingereicht. Sie beheben sich schätzungsweise auf 40 bis 50 Millionen Euro.

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Google in Portugal ein Service Center am Stadtrand von Lissabon bauen will.







