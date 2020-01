21 start-up luxembourgeoises font leur trip à Vegas

Les jeunes pousses, qui participent jusqu'à vendredi au Consumer Electronic Show de la capitale du Nevada, comptent bien décrocher des financements et acquérir de nouveaux clients.

Pour la troisième année consécutive, le Grand-Duché bat pavillon au Consumer Electronic Show. Organisé à Las Vegas du 7 au 10 janvier, l'événement est considéré comme le plus important au monde, en matière d'innovation technologique et électronique grand public.

21 start-up luxembourgeoises y participent, aux côtés des quelque 1.200 jeunes pousses issues d'une quarantaine de pays, toutes réunies dans l'Eureka Park du salon.

Luxfactory est à l'origine de l'initiative du Pavillon Luxembourgeois, qui s'affiche sur 100m2 d'exposition.

Alors que le Consumer Electronic Show commence à Las Vegas pour 16 start-up luxembourgeoises, les dirigeants de Luxfactory invitent à la création d'un avantage fiscal et d'un fonds d'investissement de 150 millions d'euros.

Pour cette édition 2020, le conseiller économique, partenaire d'innovation et incubateur, pour les start-up, PME et grandes entreprises, emmène dans son sillage une centaine de personnes, investisseurs, start-upers, Luxinnovation ainsi que le Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance (SnT). La Chambre de Commerce du Luxembourg a elle apporté son soutien financier au projet.

Durant cette virée dans le Nevada, les fondateurs de start-up espèrent décrocher des financements, signer des partenariats et acquérir de nouveaux clients internationaux.

CES: L'innovation à show Lancé en 1967 à New York, transféré depuis à Las Vegas, le Consumer Electronic Show (CES) est organisé par la Consumer Technology Association , le groupement des professionnels des technologies innovantes. L'édition 2020, qui ferme ses portes ce vendredi, accueille plus de 180.000 professionnels de 160 pays. L'occasion pour les 4.500 sociétés, start-up, fabricants, développeurs et fournisseurs de matériel, de dévoiler leurs prototypes ou les produits qu'ils commercialiseront dans l'année, de lever des fonds et de capter des nouveaux clients.

Le voyage n'est toutefois pas une partie de plaisir: dès 7h00 du matin (heure locale), les jeunes pousses doivent en effet se soumettre à une séance de pitch, durant laquelle elles résument très sommairement et en quelque minutes, leur projet d'affaires, dans l'espoir d'éveiller l'intérêt des décideurs économiques composant le jury.

Durant les horaires d'ouverture du salon, les chefs de ces entreprises en démarrage prennent alors part à des visites sectorielles, à la rencontre des professionnels – déjà bien établis ou en herbe – de chaque branche.

Fabrice Croiseaux, président du Conseil d'administration de l'association Infrachain, fait le point sur la situation de la blockchain (technologie de stockage d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle) au Luxembourg.

Puis dès la fermeture des portes, un afterwork cocktail, organisé à tour de rôle par les pays exposants, réunit jusqu'à plus de 1.000 personnes, à des fins de networking.

Un programme marathon, que justifie Elodie Trojanowski, la CEO et co-fondatrice de Luxfactory: «Les start-up ne sont pas lâchées dans la nature: nous essayons de maximiser leur séjour, en créant un lien entre elles et l'écosystème de l'innovation technologique, et en générant une médiatisation forte au contact des 6.500 journalistes réunis à Las Vegas,» précise-t-elle.

Pour faire partie des élues, les jeunes entreprises luxembourgeoises ont dû tout d'abord passer le cap des sélections nationales, organisées par Luxfactory et la Chambre de Commerce.

Sur les 25 candidates, seules 21 ont été retenues. Leur dossier a ensuite été envoyé aux organisateurs de la CES, pour validation. Une fois sur place, elles ont dû débourser 5.500 euros pour un stand.

La moitié de la somme est cependant remboursée sous conditions d’éligibilité, par l'Office du Ducroire, un établissement public qui soutient les entreprises dans leur développement à l'international. Les billets d'avions et les nuits d'hôtel restent eux à la charge des jeunes pousses.

Nous sommes au CES comme dans un rêve éveillé. Et nos rencontres font évoluer notre vision de start-up et de projet d’affaires.

Charlotte Ripetti, fondatrice et CEO de Mysardines.com, a rejoint le CES2020 avec la ferme intention de lancer sa souscription et de récolter des fonds. Elle compte également dénicher des sociétés dont les produits de luxe pourraient être tokénisés, pour être ensuite échangés.

«Nous sommes au CES comme dans un rêve éveillé. Et nos rencontres font évoluer notre vision de start-up et de projet d’affaires,» explique-t-elle.

Giovanni Patri (Phoenici) y présente lui sa toute nouvelle interface destinée à s’enregistrer et surtout à commander des certificats directement à partir de la plate-forme du site. «Etre présent au CES, c’est jouer dans la cour des grands,» se réjouit le fondateur de la start-up Fintech. Nous en avons profité pour y annoncer l'ouverture de notre nouveau bureau de New York, prévue pour début 2020.»

On fait un bond dans le temps.

Ilana Devillers (F4All) est elle venue pour repérer ce qui se passe sur le marché américain en termes d’écologie et trouver des niches de développement dans un domaine où le pays accuse un fort retard.

Elle se dit très impressionnée par le salon, par la qualité des start-up du monde entier et des stands, ainsi que par le degré des innovations présentées sur le site. «On fait un bond dans le temps».

Elle regrette toutefois le manque de professionnalisme des organisateurs, avec comme couac dès le premier jour, un pitch prévu pour 6 heures 30 du matin, annulé trois heures plus tard, pour cause de bug.

Les start-up sélectionnées

Adapti: ses outils personnalisent les sites Web en temps réel, en fonction des attentes des utilisateurs visés, et émettent des recommandations sur les produits les plus pertinents.

ANote Music: son site propose des parts de catalogues musicaux aux investisseurs avertis, en quête de diversification de portefeuille. Les œuvres jouées ou chantées deviennent ainsi des instruments financiers et des actifs monétisables.

Aqoona: sa plateforme d'échanges et de communication pour parents, personnels et responsables de crèches, permet notamment à ces derniers de faire le point sur les événements quotidiens du bambin. S'utilise également sans onde électromagnétique.

Art Design Painting: présente pour la deuxième année au CES, la start-up présentera une nouvelle plate-forme permettant au client de planifier, contrôler et actualiser le contenu vidéo de sa peinture, ainsi qu'une application dédiée à la santé.

Atis Network: son application de travail collaboratif est conçue comme un réseau social d'entreprises et d'organisations, modulable, évolutif et sécurisé.

Bondweaver: son outil trace les interactions entre les collaborateurs de l'entreprise. Un algorithme, analyse ensuite les données collectées, pour améliorer l'efficacité des échanges et de l'organisation, dans le but réduire le turnover des équipes.

F4A: sa mission, lutter contre le gaspillage alimentaire dans la grande distribution. Pour le CES2020, elle a développé un jeu éducatif en réalité virtuelle, où le consommateur utilise les ingrédients les plus proches de la date d’expiration, afin de concocter une Boneschlupp.

Global Jet Booking: sa plate-forme de réservation et de location de jets privés en ligne dans le monde permet de connaître en temps réel les appareils disponibles et d'estimer le prix du vol choisi.

Ibisa: adossée à la blockchain, sa plate-forme mutualiste et décentralisée fournit aux agriculteurs des observations satellitaires et une modélisation des aléas climatiques basée sur un indice, pour un partage transparent et rentable des risques.

Koosmik: avec sa plate-forme de services financiers mobile gratuite, les particuliers et professionnels peuvent détenir et gérer un compte électronique, et générer des opérations financières en temps réel. Motion-S: ses outils d'analyse des données sur la mobilité fournissent notamment des prédictions sur les risques d’accident, en fonction de la conduite du chauffeur.

MU Design: ses objets connectés (caméra vidéo, chatbot, panneaux solaires…) se différencient par leur design alliant émotion (sous formes d’animaux ou d’arbres) et technologie.

Mysardines.com: la filiale de Luxfactory convertit les objets physiques (des boîtes de sardines millésimées, jusqu'aux produits de luxe) en tokens, qui sont ensuite échangés tout au long de la durée de vie du produit.

Phoenici: ses solutions de protection des identités et des données personnelles, à des fins notamment de blanchiment d’argent, de KYC et de RGPD, s’adressent aux fonds d'investissement, aux entreprises et aux particuliers.

Property Token: sa plate-forme d’investissement immobilier tokénise les propriétés de luxe. les tranches d'immeubles sont ainsi convertis en jetons virtuels enregistrés et stockés dans la blockchain.

Roomate: son application mobile simplifie les relations entre locataires et propriétaires. Son tableau de bord du propriétaire permet à ses derniers de communiquer en temps réel.

Stokr: sa plate-forme émet des titres numériques en Ethereum et Bitcoin à destination des investisseurs à la recherche de produits financiers alternatifs. La fintech compte rencontrer des acteurs de la blockchain, l'un des thèmes-clés du CES2020.

Tresorio: son application gère localement les informations stockées dans le Cloud et améliore les performances des infrastructures IT, en limitant leurs besoins en stockage et en bande passante.

Virtual-Rangers: le studio développe et crée des logiciels sérieux avec des ressorts ludiques (virtual serious games) et des applications immersives en réalité virtuelle et augmentée.

Yotako: son algorithme convertit les dessins et croquis manuels en langage informatique et en ligne de codes. Il s’adresse notamment aux développeurs de sites Internet et d’applications mobiles.

REDscue: aucune information disponible sur la start-up.