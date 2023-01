Die EU-Luftfahrt verzeichnete 2021 keine Todesopfer in der kommerziellen Luftfahrt. Bei Flugunfällen mit kleinen Maschinen verloren 121 Menschen ihr Leben.

Keine Linienflüge betroffen

2021 gab es in der EU 121 Todesopfer bei Flugunfällen

Dustin MERTES Die EU-Luftfahrt verzeichnete 2021 keine Todesopfer in der kommerziellen Luftfahrt. Bei Flugunfällen mit kleinen Maschinen verloren 121 Menschen ihr Leben.

Eine Eurostat-Studie zu tödlichen Flugunfällen in der EU mit in den Mitgliedsstaaten registrierten Flugzeugen hat im untersuchten Jahr 2021 einen kaum nennenswerten Rückgang von 0,8 Prozent im Vergleich zu 2020 festgestellt. Konkret sind dabei 121 Menschen in der EU-Luftfahrt ums Leben gekommen (122 im Vorjahr).

Ein Rückblick auf den Absturz der Luxair-Fokker Der Flugzeugabsturz der Luxair-Fokker in der Nähe von Niederanven geht als schwerstes Unglück in die Luxemburger Luftfahrtgeschichte ein.

Keiner der verzeichneten Flugunfälle ereignete sich in der kommerziellen Luftfahrt, es waren also keine klassischen Linienflüge betroffen. 112 der Todesfälle entfallen auf die „allgemeine Luftfahrt“ mit Flugzeugen unter 2.250 Kilogramm maximalem Abfluggewicht, also Sportflugzeuge, Segelflugzeuge, kleine Helikopter oder Heißluftballons. Weitere neun Menschen starben bei Flugunfällen mit größeren Maschinen über 2.250 Kilogramm Abfluggewicht.

77 Prozent der Todesfälle mit den kleineren Maschinen ereigneten sich in Frankreich (46) und Deutschland (40).

Etihad, Emirates und KLM am sichersten

Kürzlich veröffentlichte das Hamburger Flugunfallbüro Jacdec eine Analyse zur Sicherheit der kommerziellen Luftfahrt im Jahr 2022. Weltweit kamen dort 233 Menschen ums Leben, wovon allein 132 Todesopfer auf das Konto des China Eastern Airlines-Absturz im März 2022 gehen. Damit lag das Flugjahr 2022 deutlich unter dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre (372 Todesopfer).

Die arabischen Airlines Etihad und Emirates wurden bei der Analyse als besonders sicher bewertet, die niederländische KLM belegte den dritten Platz, die deutsche Lufthansa schaffte es lediglich auf den 14. Rang des globalen Sicherheits-Rankings der 25 größten Airlines.

