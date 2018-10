20 sociétés luxembourgeoises contre le "cartel des camions"

Une vingtaine de sociétés de transport ou de logistique du Luxembourg ont demandé à Cartel Damage Claims de défendre leurs intérêts à Amsterdam contre le «cartel des camions», déjà sanctionné par la Commission européenne.

Pendant 14 ans – et sans le savoir – les transporteurs européens ont payé leurs camions de 18 à 22 % plus cher que le prix qu'ils auraient dû payer: les constructeurs Man, Volvo-Renault, Daimler, Iveco, DAF et Scania (90 % du marché européen) s'étaient entendus sur les prix bruts qui servent de base aux négociations commerciales.

Pour avoir révélé l'entente, MAN a échappé à 1,3 milliard d'euros d'amende ...