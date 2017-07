(las) - Die US-Großbank Citigroup will 150 neue Jobs in der EU schaffen in Hinblick auf den Brexit. Die Bank bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters vorherige Gerüchte, dass sie ihren EU-Wertpapierhandel in Frankfurt ansiedeln will, aber weitere Aktivitäten sollen unter anderem in Luxemburg, Amsterdam, Dublin, Madrid und Paris ausgebaut werden.



In einer internen Stellungnahme schrieb der Verantwortliche für Europa, Nahen Osten und Afrika den Mitarbeitern, dass in den genannten Städten die Vermögensverwaltung, Investmentbanking und Finanzverwaltung innerhalb der EU stärken möchte. In Luxemburg hat Citi bisher eine Bankfiliale und mehrere Fondsstrukturen.



Der Trend bestätigt sich, dass Großbanken statt London ein neues EU-Hauptquartier suchen, aber dass Operationen in mehrere Länder verteilt sein werden. Morgan Stanley wählt laut Quellen auch Frankfurt als Hauptstandort, aber will ebenfalls einen Teil seiner Mitarbeiter nach Paris, Madrid und Mailand umziehen lassen.