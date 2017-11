(M.G.) - Ende Juni 2017 gab es 412 830 Arbeitnehmer in Luxemburg. Das sind 14 280 mehr als noch im Vorjahr. Damit stieg die Zahl der Arbeitnehmer binnen einem Jahr um 3,6 Prozent. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der "Inspection générale de la sécurité sociale" (IGSS) hervor.

Eine Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs in den vergangenen Jahren ist, dass die Zahl der Einstellungen und Vertragskündigungen bemerkenswert hoch ist. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 145 830 Leute eingestellt und 131 550 Arbeitsverhältnisse beendet. Etwa 5 000 davon sind Arbeitnehmer, die in Rente gegangen sind.

Wirtschaft setzt auf die Jugend

Rund ein Fünftel der Bewegungen am Arbeitsmarkt sind auf Leiharbeiter zurückzuführen. Schließt man diese aus der Statistik aus, wurden in den vergangenen zwölf Monaten in Luxemburg 117 180 Einstellungen und 103 990 Vertragskündigungen verzeichnet. Damit wurden, je nach Monat, zwischen 6 300 und 14 500 Menschen eingestellt.

Die Einstellungen der unter 25-Jährigen machten im vergangenen Jahr ganze 21 Prozent aller in diesem Jahr engagierten Personen aus. Dabei sind lediglich 6,3 Prozent der Arbeitnehmer jünger als 25.

Schwierige Situation für ältere Arbeitnehmer

Da nur 16 Prozent der Vertragskündigungen unter 25-Jährige betrafen, ist die Bilanz für diese Altersgruppe durchaus positiv zu bewerten. Ähnliches gilt für Arbeitnehmer zwischen 25 und 34 Jahren. Auch hier werden mehr Einstellungen als Vertragskündigungen verzeichnet (36 zu 27 Prozent).

Dies gilt allerdings nicht mehr für Arbeitnehmer, die älter als 35 Jahre sind. Im Schnitt werden in den Altersklassen ab 35 mehr Entlassungen und Kündigungen verzeichnet als Einstellungen. Laut der IGSS sei dies vor allem auf ein Mangel an beruflicher Mobilität zurückzuführen. Außerdem fallen in diese Kategorie auch diejenigen, die in Rente gehen. Dennoch spiegeln die Zahlen die schwierige Situation am Arbeitsmarkt für über 55-Jährige ebenfalls wieder.