127.321 dollars par habitant en 2023

Le Luxembourg sera toujours dans le top 10 mondial de la richesse par habitant en 2023, dit le Fonds monétaire international dans ses dernières prévisions. Macau aura détrôné le Qatar.

Le Qatar ne sera plus le pays le plus riche du monde, en PIB par habitant exprimé en dollars d'ici deux ans: selon les derniers chiffres de la base de données du Global Economic Outlook du Fonds monétaire international (FMI), Macau atteindra en 2018 143.116 dollars par habitant et par an.

Devenu le plus gros hub mondial de casinos - le seul endroit où le jeu y est autorisé - 'ancienne colonie portugaise passée sous le contrôle de la Chine il y a vingt ans, dépassera le Qatar de 4.000 dollars.

Et l'écart entre les deux pays va encore s'agrandir d'ici 2020, affirment les prévisions du FMI: 172 ...