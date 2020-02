100 Millionen für Liberty Liège-Dudelange

Der Liberty-Standort in Düdelingen wird demnächst von hohen Investitionen profitieren. Insgesamt 100 Millionen Euro wird sich die Niederlassung in Düdelingen mit dem Werk in Liège teilen.

Patrick JACQUEMOT Der Liberty-Standort in Düdelingen wird demnächst von hohen Investitionen profitieren. Insgesamt 100 Millionen Euro wird sich die Niederlassung in Düdelingen mit dem Werk in Liège teilen.

Im September letzten Jahres besichtigte Sanjeev Gupta, Vorsitzender der GFG-Gruppe, die Stahlfabrik in Düdelingen, die das Unternehmen ArcelorMittal im Juli 2019 abgekauft hatte. Im Zuge des Rundgangs im Düdelinger Walzwerk hatte CEO Sanjeev Gupta damals angekündigt, nach einer rund 100-tägigen Analyse seine Strategie für das Werk vorstellen zu wollen. Das tat er am Mittwoch.

Die Gupta Family Group (GFG Alliance) erklärte, rund 100 Millionen Euro in die belgischen Kaltwalzwerke und in das Werk in Düdelingen investieren zu wollen, das jährlich fast 600.000 Tonnen verzinkten Stahl produziert. Wie genau das Geld auf die einzelnen Standorte verteilt werden soll, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Die Gruppe gehört mit einer Gesamtwalzkapazität von 18 Millionen Tonnen zu einem der größten Stahlproduzenten der Welt.

Das Unternehmen beabsichtige es, sich durch die Investition in Europa als leistungsorientierter Stahlproduzent hervorzutun und "die Betriebsleistung und die Qualität der Stahlwerke" zu verbessern.

Dies spiegelt sich bereits in der Verbesserung der Weißblechlinie und der Umsetzung eines Kraft-Wärme-Kopplungsprojekts am Standort Tilleur in Belgien wider, das die Produktion von eigenem Dampf und Strom ermöglicht, sowie in der Verbesserung der Qualität, Leistung und Kapazität der Verzinkungslinie Nr. 4 im belgischen Flémalle.

Der Standort in Düdelingen blieb bisher allerdings unkommentiert. Zu der Richtung, die die Produktion im Düdelinger Werk mit seinen 278 Mitarbeitern in Zukunft einschlagen soll, hat sich der Mutterkonzern noch nicht eindeutig geäußert.

Sanjeev Gupta (rechts)besichtigt das Walzwerk in Düdelingen. Photo: Alain Piron