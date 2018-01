pley - Er habe als früherer Stadtbürgermeister öfter Hundertjährigen gratuliert als jetzt als Regierungschef, sagte Xavier Bettel in einem Anflug von Humor. Vereinigungen, die schon seit hundert Jahren bestehen, seien in Luxemburg eben selten. Der Premier hielt seine Ansprache in den zum Anlass festlich geschmückten LuxExpo-Hallen vor 1000 geladenen Gästen, darunter Grossherzog Henri und Erbgrossherzog Guillaume.



Eine der seltenen Hundertjährigen ist die "Fédération des Industriels Luxembourgois" ...