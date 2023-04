Die luxemburgische Gewerbeaufsicht will weg vom Image der „Bestrafungskompanie“. Doch ganz ohne Sanktionen geht es nicht.

ITM

10.000 Kontrollen und 10,4 Millionen Euro Bußgeld

(he) - Die Inspection du travail et des mines (ITM) hat ein Imageproblem. Das zumindest scheint ein Eindruck zu sein, an dessen Beseitigung mit Nachdruck gearbeitet wird. Allen voran von Arbeitsminister Georges Engel. Die ITM sei weitaus mehr als eine Verwaltung, „die nur kontrolliert und bestraft“, so der Minister. Und ITM-Direktor Marco Boly spricht in diesem Zusammenhang sogar vom Ruf einer „Bestrafungskompanie“, der seiner Behörde zu Unrecht vorauseile. Dabei gehe es in erster Linie gar nicht um das Sanktionieren, wie beide anlässlich der Präsentation des Jahresberichts 2022 mehrfach betonen.

189 Fälle von illegaler Beschäftigung

„Die Kontrollen sollen auch die Betriebe schützen, die sich an alle Regeln halten“, betont Engels. Schließlich könne es ja nicht sein, dass am Ende ausgerechnet diese Unternehmen aufgrund der dadurch unter Umständen entstehenden Wettbewerbsnachteile bestraft würden. Weil sie zum Beispiel mehr in den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter investieren, alles ordnungsgemäß anmelden oder aber im Gegensatz zur Konkurrenz auch Arbeitern aus dem Ausland faire Löhne bezahlen. Und diese überhaupt anmelden.

Dass letzteres bei Weitem nicht immer der Fall ist, zeigt ein Blick in den Tätigkeitsbericht der ITM. So wurden im vergangenen Jahr beispielsweise 50 Fälle von Schwarzarbeit und weitere 189 Fälle von illegaler Beschäftigung dokumentiert. Mehr als 400.000 Euro wurden dafür an Bußgeld verhängt.

Zahl der Kontrollen deutlich erhöht

Insgesamt hat die Gewerbeaufsicht 2022 für mehr als 10,4 Millionen Euro Bußgeldbescheide ausgestellt. Die meisten Zahlungsaufforderungen gab es dabei erneut im Kontext der Entsendung von Arbeitnehmern. Gemeint sind damit vor allem Fälle, in denen Beschäftigte von Unternehmen aus dem Ausland ohne entsprechende Registrierung in Luxemburg arbeiten. Allein in diesem Aufgabenfeld wurden bei insgesamt 6.711 Kontrollen in knapp 3.200 Fällen einstweilige Verfügungen ausgesprochen. Bußgelder von mehr als 6,4 Millionen Euro wurden dabei ausgesprochen.

15 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit Jedes Jahr entgeht dem Staat eine beträchtliche Summe aufgrund von Schwarzarbeit. Das Phänomen ist hauptsächlich im Baugewerbe verbreitet.

Insgesamt sind die Kontrolleure der ITM im vergangenen Jahr 10.072 Mal zu Kontrollen ausgerückt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von mehr als 1.500 Einsätzen. Zu erklären ist diese Entwicklung auch mit einer weiteren Aufstockung des Personals, an der laut Boly seit Jahren konsequent gearbeitet wird. So beschäftigt die Gewerbeaufsicht aktuell 220 Menschen. Und sollte die ITM tatsächlich ein Imageproblem haben, so gilt das allem Anschein nach nicht für ihre Funktion als Arbeitgeber. Denn wie der Direktor erklärt, gebe es bei Stellenausschreibungen inzwischen eine extrem hohe Nachfrage. Allein bei der letzten Ausschreibung hätten sich 175 Bewerber gemeldet.

