Ab Dienstag müssen Autofahrer für Diesel wieder etwas tiefer in die Tasche greifen.

Tanken in Luxemburg

1,3 Euro pro Liter: Diesel klettert auf Neunjahreshoch

Ab Dienstag müssen Autofahrer für Diesel wieder etwas tiefer in die Tasche greifen.

(jt/dpa) - Der Preis für Diesel steigt in Luxemburg ab Dienstag auf den höchsten Wert seit neun Jahren. Ab Mitternacht kostet ein Liter des Treibstoffs maximal 1,304 Euro, ein Plus von 2,8 Cent im Vergleich zum Vortag. Damit verteuert sich die 50-Liter-Tankfüllung von einem Tag auf den anderen um 1,4 Euro.

Auch beim Erdgas sowie beim Heizöl schnellen die Preise am Dienstag in die Höhe.

Auf dem Weltmarkt setzen die Ölpreise indes ihren Kletterkurs der vergangenen Woche fort. Während Nordseeöl der Marke Brent am Montag auf einen dreijährigen Höchststand stieg, notierte US-Rohöl auf einem Zweimonatshoch.

Wie Wasserstoff die Energiewende unterstützen kann Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) stellt die Strategie der Regierung vor: Sieben Maßnahmen sind vorgesehen.

Die Gründe für den Anstieg der Ölpreise liegen einerseits am wirtschaftlichen Aufschwung nach dem „Corona-Knacks“ im vergangenen Jahr. Dieser erzeugt einen hohen Bedarf an Erdöl, Benzin und Diesel. Auf der Angebotsseite herrscht jedoch Knappheit. Zwar weitet der Ölverbund Opec+ seine Förderung seit einigen Monaten schrittweise aus. Allerdings ist es zuletzt vor allem in den USA zu wetterbedingten Förderausfällen gekommen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.