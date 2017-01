O Octogone Gym é o mais recente ginásio no Luxemburgo, um espaço pensado e construído para as famílias, com aulas de desporto para todos os gostos e idades. Com uma área de 900m2 e dois pisos, o espaço está muito bem localizado em Sandweiler, num local de rápido acesso (fica a 8 minutos de carro da capital) e de fácil parqueamento.



Sobejamente conhecido no mundo da dança e do desporto de combate, Sérgio Fernandes, mais conhecido no Luxemburgo como 'Bruce', é o proprietário do Octogone Gym e pratica artes marciais desde os 13 anos de idade.

O responsável do Octogone Gym pretendeu criar um conceito familiar e explica as razões. “Tive experiências negativas com os meus filhos. Quando ia levar a minha filha ao ballet tinha de esperar no carro com os meus outros filhos pois não havia outra hipótese. Não quero que o mesmo aconteça com outros pais”.

No Octogone Gym, os pais podem praticar desporto ao mesmo tempo que os seus filhos praticam uma actividade física ou simplesmente aguardar no espaço 'lounge' enquanto tomam uma bebida», explica o empresário. Sérgio conta com a ajuda do seu irmão, Toni Fernandes, campeão de halterofilismo, que coordena a área de 'Cross Lifting' do ginásio (trabalho muscular de resistência, intensidade e cardio).

Existem várias aulas para crianças como o Ballet, Break-Dance, Hip Hop e MMA Kids (Mixed Martial Arts). Para os mais graúdos, o ginásio disponibiliza aulas de dança como a Zumba, Jombolo (dança Africana), Hip Hop, Break Dance, Kizomba, Afro Fitness, Yoga e Pilates bem como desportos de técnicas de defesa e de ataque como as artes marciais.

O ginásio conta ainda com um espaço infantil para as crianças, vestiários e casas de banho especiais para os mais pequenos, várias salas para aulas de grupos e um vasto 'open space' de musculação e cardio fitness, com os mais recentes equipamentos de musculação.

Professor de artes marciais e de hip-hop, Sérgio Fernandes dedica-se desde os 13 anos à prática das artes marciais. Sérgio divide a sua actividade de instrutor desportivo com a profissão de detective privado, que exerce há mais de 16 anos.

Sérgio organiza nos dias 16, 17 e 18 de Junho o primeiro Festival de Artes Marciais (FAMAL) no espaço ao ar livre do ginásio, com exibições nacionais e internacionais.

No próximo Sábado, dia 28, o ginásio organiza uma noite especial, a ‘Ladies Night’, a partir das 20h até às 24h, e convida o público a conhecer as novas instalações. Muitas surpresas reservadas na noite.





Contactos:

Octogone Gym. Zone Industrielle Rolach (Hall 4), L-5280 Sandweiler, Luxemburgo

Tel.: +352 28 79 78 89 / Email: info@octogonegym.lu

Facebook: Octogone Gym.

Horários de funcionamento: das 8h às 21h (semana) e das 9h às 18h (fins-de-semana). Aberto aos feriados, excepto Natal e Páscoa.

Patrícia Marques

