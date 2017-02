De 21 a 24 de fevereiro, o restaurante La Belle Pierre dedica os jantares à gastronomia minhota. Regados a vinho verde tinto da região, os rojões à moda do Minho, acompanhados por papas de serrabulho, o bacalhau à Braga e à Zé do Pipo, o caldo verde com chouriço e o famoso arroz doce à Minho são os embaixadores destes três dias num restaurante que prima pela diferença. Uma homenagem ao Minho e aos minhotos!



Também a 14 de fevereiro, o restaurante abre excecionalmente (folga semanal) para um jantar de sabor romântico à luz das velas, com um cardápio surpresa. Para este dia é obrigatório efetuar a reserva.

Situado em Grevenmacher, o La Belle Pierre oferece a tranquilidade da cidade que o recebe. Não é apenas um sítio para se fazer uma refeição, é um espaço que trata a cozinha com valor e os clientes como únicos. Com uma carta de 115 pratos nacionais e internacionais e uma carta de vinhos, onde figuram os portugueses, italianos, franceses e, claro, os luxemburgueses, ou não ficasse situado na região vinícola demarcada da Moselle, La Belle Pierre faz perder a noção do tempo e do lugar. A filosofia da casa é proporcionar uma experiência degustativa única a quem a visita, uma viagem entre Portugal e o mundo, onde tudo é pensado em prol de uma paixão, a gastronomia. O incontornável Naco na Pedra, que dá o nome ao espaço, mas numa adaptação para a língua francesa, é, segundo os responsáveis, o embaixador maior. Seguem-se os bacalhaus, todos servidos na loiça minhota, o polvo à lagareiro com migas, a picanha e, claro, as gambas “flambée”.

Além do serviço “à la carte” ao almoço é servido um buffet, que inclui entradas quentes e/ou frias, sopa do dia e prato principal, entre três à escolha, sobremesa e café.

Com capacidade para 50 pessoas, o espaço criado de raiz por Domingos Esteves é um negócio familiar e intimista. O proprietário gere o restaurante e assina os pratos. Toda a vida trabalhou na cozinha, com grandes chefes, que o ensinaram que cozinhar não é um ofício, é uma paixão. Natural de Terras do Bouro, Braga, aposta nos pratos da tradição minhota, mas importou e adaptou à realidade do país que o acolheu com uma carta variada e internacional, capaz de satisfazer os clientes portugueses, luxemburgueses e alemães.







Contactos :

La Belle Pierre 15, route de Thionville L-6791 Grevenmacher

T.:+352 26 74 53 13/+352 621 752 531

Facebook.: La Belle Pierre

www.labellepierrerestaurant.com

Descanso semanal: segunda e terça-feira

Patrícia Marques

