Considerada a maior estância termal de Portugal e da Península Ibérica e uma das maiores e melhores da Europa, as Termas de São Pedro do Sul representam um oásis de tranquilidade e de bem-estar para quem as visita, sendo as suas águas termais reconhecidas internacionalmente pelas suas propriedades terapêuticas. Representadas pela primeira vez no Luxemburgo, não perca a oportunidade de visitar o stand das Termas no Salão Vakanz, na Luxexpo em Kirchberg, de 13 a 15 de Janeiro e conhecer os programas de viagem às Termas com partida do Luxemburgo.



Com mais de dois mil anos de história e enquadradas no cenário idílico da região de Lafões, no centro da Natureza a 30 kms de Viseu e a uma hora do Porto, as Termas de São Pedro do Sul convidam a momentos de tranquilidade e de puro relax, onde miúdos e graúdos encontram a solução natural e equilibrada para problemas de saúde, atraindo em média cerca de 15.000 aquistas e 3.000 pessoas que praticam simplesmente o bem-estar termal.

Victor Leal, Presidente do Conselho de Administração das Termas, falou ao CONTACTO. “Dispomos de excelentes instalações com dois balneários termais, um dos quais recentemente renovado, o balneário D. Afonso Henriques. As nossas águas têm propriedades comprovadas cientificamente para a parte reumatológica e para as vias respiratórias e quem nos visita procura muitas vezes não apenas um tratamento para o seu problema de saúde mas simplesmente desfrutar do bem-estar termal. Para além dos tratamentos, organizamos uma série de programas como os passeios pedestres pela serra, desfrutando da envolvente paisagística, proporcionando às pessoas saírem do seu stress diário, fazendo simultaneamente exercício físico. Organizamos ainda provas de degustação da gastronomia local, bailes e festas e visitas guiadas à cidade de São Pedro”.

Contando com uma equipa de cerca de 220 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, balneo-terapeutas, entre outros, as Termas de São Pedro do Sul dispõem ainda de 8 hotéis e de 10 Pensões no espaço envolvente, numa oferta turística inigualável.

A riqueza da água mineral natural das Termas de São Pedro do Sul brota naturalmente à superfície à temperatura de 68°C e exerce o seu efeito terapêutico em diversas patologias das vias respiratórias, como asma, rinite, sinusite, entre outras. Estas águas mineromedicinais estão também vocacionadas para o tratamento de doenças do foro reumatológico como artrite, osteoartrose, entre outras.

A cura termal é reconhecida desde 1986 pela Organização Mundial de Saúde e o segredo encontra-se nos benefícios da água termal. A água das Termas de São Pedro do Sul é designada como sulfurosa devido ao seu teor de enxofre, sendo os seus efeitos terapêuticos conhecidos desde a antiguidade e comprovados ao longo de milhares de ano. A sua riquíssima composição físico-química aliada à temperatura e às técnicas terapêuticas utilizadas, são a combinação perfeita que motiva o regresso dos aquistas ao longo dos anos às Termas de São Pedro do Sul.

“Desenvolvemos inclusivamente o ‘termalismo júnior’ para os mais jovens. Cada vez mais recebemos crianças e adolescentes com vários problemas respiratórios e problemas de alergias na Primavera. Temos os tratamentos adequados e, inclusive, dispomos de uma sala de animação preparada para as crianças e suas famílias, tornando as Termas o destino de férias ideal para toda a família, e os resultados são surpreendentes ”, refere Victor Leal.

Estas águas medicinais são aconselhadas por vários médicos conceituados, que recomendam o tratamento termal ao invés do recurso ao consumo de medicamentos. A razão é, para além da melhoria significativa da mobilidade e diminuição de dores, a conquista da autonomia e autoconfiança dos doentes e a diminuição do consumo de produtos químicos.

Desenvolvendo uma forte estratégia de marketing na captação dos mercados internacionais, Victor Leal revelou ao CONTACTO os objectivos a curto, médio prazo. “Portugal atravessa um excelente período turístico e, devido à actual atracção por Portugal, temos uma maior facilidade em colocar as Termas no circuito turístico internacional. A nossa grande aposta é procurar atrair novos públicos internacionais, por isso centrámos a nossa estratégia de comunicação no centro da Europa, nomeadamente em França (Paris), Suiça e no Luxemburgo, onde estaremos representados em 2017 em vários certames internacionais, sendo o próximo a nossa participação na Feira Vakanz na Luxexpo. A comunidade portuguesa é muito forte nestes países e gostaríamos que nos visitasse mais, mas também se pretende promover o nosso produto para os estrangeiros”.

Marque encontro consigo e banhe-se nas águas únicas das Termas capazes de revitalizar corpo e mente. Encontre um novo equilíbrio para o seu corpo com as potencialidades regeneradoras que a natureza lhe oferece.

Para mais informações contacte a agência Jerry Travel no Luxemburgo.





Contactos:

Agência de Viagens Jerry Travel (Luxemburgo). Tel.: + 352 54 17 17 / E-mail: info@jerrytravel.lu



Termas de São Pedro do Sul. Praça Dr. António José de Almeida, 3660-692 Várzea. / Tel.: + 351 232 720 300 / Email: geral@termas-spsul.com / www.termas-spsul.com





Patrícia Marques









