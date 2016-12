A vida ensinou-me a relativizar o Natal. Passei muitos, longe da família, na guerra colonial, ou a trabalhar. Mas as recordações da infância e da juventude continuam a moer, carregando uma imensa saudade.



Também fui aprendendo que a época carrega uma imensa injustiça, para os mais desprotegidos. Gente que não tem família, capacidade financeira para responder as inúmeras solicitações com que o comércio se insinua à frente dos olhos de todos.

As crianças criam ambições desmedidas que muitas vezes superam as capacidades dos pais. A publicidade castiga, com a criação de necessidades artificiais de consumo. As crianças, naturalmente, são ainda mais vulneráveis que os adultos. Mas o dinheiro é um bem escasso e finito que não chega para tudo. Em muitos casos, não chega sequer para o essencial. E assim, a época festiva que celebra o nascimento de Cristo e que devia privilegiar a reunião alegre da família, acaba por se transformar num ciclo de terrorismo psicológico, sobretudo para os pais que não conseguem satisfazer as ambições dos filhos. Os mais pequenos, na sua mal preparada consciência, exigem tudo, com o argumento de que os amigos também têm aquele telemóvel ou aquele iPad de última geração. E o juízo dos pais começa a ficar trucidado pela exigência dos filhos e pela desgraça financeira.

Mas há outros injustiçados que nem chegam a passar por isto. O desemprego não lhes deixa margem para optar entre uma posta de bacalhau para a consoada ou um brinquedo caro para os filhos. Aí, a opção está tomada. Há que sofrer, tantas vezes em silêncio e prometer que, para o ano, talvez o Natal seja diferente. Ouvem, nas rádios e televisões, as retóricas palavras de solidariedade que não lhes resolvem problema algum. Tanto uns como outros pedem também a sua prenda: que o Natal passe depressa e os deixe em paz. O que mais desejam é sossegar o espírito e ver o Natal pelas costas.

No Natal de 1974, recebi uma chamada, na rádio, de uma ouvinte de 84 anos. Se a minha memória ainda é confiável, disse-me isto: “Cale-se com essa história do Natal. Vivo sozinha, num prédio da baixa (de Lisboa), não tenho família, nem consoada, nem prendas”. Fiz-lhe a vontade. Passei o resto da noite a ler as previsões do tempo para o dia seguinte, a dizer as horas, cruzando disco, atrás de disco. Afinal, há muitos que preferem o Natal dos silêncios.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.